Заявка на транзит газа через Украину составила 63,7 миллиона кубометров
Заявка на транзит российского газа через Украину составила 63,7 миллиона кубометров
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в пятницу, по предварительным данным, сохраняется на уровне четверга, составляет 63,7 миллиона кубометров против 63,2 миллиона кубометров днем ранее, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ на 20 мая, составляет 63,7 миллиона кубометров. Номинация же через ГИС "Сохрановка" так и остается на нуле. В четверг, как сообщал "Газпром", оператор вновь отклонил заявку российской компании на прокачку через эту станцию.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.
Что касается "белорусского коридора", то теперь российскими санкциями "Газпрому" запрещено использовать польский участок магистрали "Ямал-Европа" для транспортировки газа.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.