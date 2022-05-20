Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/finlyandiya-1789733346.html
Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО
Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО - РИА Новости, 20.05.2022
Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него в субботу запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству этой страны в НАТО. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:36
2022-05-20T14:36
в мире
цены на нефть
йенс столтенберг
джейк салливан
джо байден
финляндия
турция
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789431016_134:0:2605:1390_1920x0_80_0_0_26a5c74c81f5130d5568052bc55c4d92.jpg
АНКАРА, 20 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него в субботу запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству этой страны в НАТО."Сегодня у меня были переговоры с премьером Нидерландов. Завтра будут переговоры с Великобританией, Финляндией",- сообщил он журналистам.По словам Эрдогана, у него в ближайшее время также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с членами НАТО, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая",- сказал турецкий лидер.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме. Как заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, президент Джо Байден на данном этапе не планирует вступать в контакт со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу расширения НАТО.
https://ria.ru/20220520/arktika-1789668886.html
https://ria.ru/20220519/pentagon-1789605401.html
финляндия
турция
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789431016_210:0:2523:1735_1920x0_80_0_0_7421746b0c715c0a957b181360608b47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, йенс столтенберг, джейк салливан, джо байден, финляндия, турция, швеция, нато
14:36 20.05.2022
 
Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО

Глава Турции Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по членству в НАТО

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него в субботу запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству этой страны в НАТО.
"Сегодня у меня были переговоры с премьером Нидерландов. Завтра будут переговоры с Великобританией, Финляндией",- сообщил он журналистам.
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 11:09
МИД: вступление Швеции и Финляндии в НАТО изменит сотрудничество в Арктике
По словам Эрдогана, у него в ближайшее время также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с членами НАТО, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая",- сказал турецкий лидер.
Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме. Как заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, президент Джо Байден на данном этапе не планирует вступать в контакт со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу расширения НАТО.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 22:39
Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию
 
В миреЦены на нефтьЙенс СтолтенбергДжейк СалливанДжо БайденФинляндияТурцияШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала