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Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО
Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО - РИА Новости, 20.05.2022
Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него в субботу запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству этой страны в НАТО. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:36
2022-05-20T14:36
2022-05-20T14:36
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АНКАРА, 20 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него в субботу запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству этой страны в НАТО."Сегодня у меня были переговоры с премьером Нидерландов. Завтра будут переговоры с Великобританией, Финляндией",- сообщил он журналистам.По словам Эрдогана, у него в ближайшее время также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с членами НАТО, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая",- сказал турецкий лидер.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме. Как заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, президент Джо Байден на данном этапе не планирует вступать в контакт со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу расширения НАТО.
https://ria.ru/20220520/arktika-1789668886.html
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в мире, цены на нефть, йенс столтенберг, джейк салливан, джо байден, финляндия, турция, швеция, нато
Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО
Глава Турции Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по членству в НАТО