https://ria.ru/20220520/finlyandiya-1789733346.html

Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО

Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО - РИА Новости, 20.05.2022

Эрдоган заявил о запланированных переговорах с Финляндией по НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него в субботу запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству этой страны в НАТО. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:36

2022-05-20T14:36

2022-05-20T14:36

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йенс столтенберг

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АНКАРА, 20 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него в субботу запланированы телефонные переговоры с Финляндией по членству этой страны в НАТО."Сегодня у меня были переговоры с премьером Нидерландов. Завтра будут переговоры с Великобританией, Финляндией",- сообщил он журналистам.По словам Эрдогана, у него в ближайшее время также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с членами НАТО, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая",- сказал турецкий лидер.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме. Как заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, президент Джо Байден на данном этапе не планирует вступать в контакт со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу расширения НАТО.

https://ria.ru/20220520/arktika-1789668886.html

https://ria.ru/20220519/pentagon-1789605401.html

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