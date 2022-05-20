https://ria.ru/20220520/finlyandiya-1789655503.html

Финляндия готовится к "гибридным угрозам безопасности" на границе с Россией

Финляндия готовится к "гибридным угрозам безопасности" на границе с Россией - РИА Новости, 20.05.2022

Финляндия готовится к "гибридным угрозам безопасности" на границе с Россией

Финляндия готовится к "гибридному влиянию" на границе с Россией и планирует внести поправки в ряд законов, в том числе позволяющие закрывать определенные... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:13

2022-05-20T10:13

2022-05-20T10:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая — РИА Новости. Финляндия готовится к "гибридному влиянию" на границе с Россией и планирует внести поправки в ряд законов, в том числе позволяющие закрывать определенные участки границы, ограничивать количество пунктов запросов об убежище и строить ограждения в приграничной зоне, следует из сообщения финского МВД.В министерстве ожидают, что парламент обсудит поправки до летних каникул."В докладе правительства об изменении среды безопасности говорится, что по мере изменения среды безопасности Финляндия готовится к тому, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе она будет подвержена исключительным, широкомасштабным и сложным гибридным средствам воздействия", - сообщает МВД.Согласно предложению, прием заявлений о предоставлении убежища может быть сосредоточен в определенных пунктах пересечения границы на государственной границе Финляндии для борьбы с серьезной угрозой, исходящей от крупномасштабной иммиграции или инструментализации миграции.Предложение позволит временно запретить право на пребывание и передвижение в месте или районе вблизи границы в исключительных обстоятельствах, что необходимо для поддержания безопасности границы, например, в случае масштабного прибытия мигрантов, уточняет МВД."Закон о пограничной охране также будет включать, среди прочего, дополнительные положения о строительстве барьеров в пограничной зоне. Строительство барьеров, например, заборов, облегчит подготовку к различным угрозам безопасности. Кроме того, в Закон о пограничной охране будет включено положение о передаче имущества и предоставлении услуг пограничной охране за полную компенсацию владельцу", - сообщает ведомство.Поправки в законодательство необходимы в том числе в связи с наличием частных земельных участков, простирающихся непосредственно до российской границы.Согласно поправке, владелец земли должен будет разрешить, среди прочего, "строительство колеи или дороги шириной не более 10 метров, необходимых для выполнения необходимого задания Пограничной службы, а также для строительства и содержания пограничных заграждений".

https://ria.ru/20220519/sotrudnichestvo-1789364749.html

https://ria.ru/20220519/nato-1789380762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

финляндия, в мире, россия