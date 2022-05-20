https://ria.ru/20220520/faberzhe-1789813796.html
Возвращенные из Лондона экспонаты выставят в Оружейной палате во вторник
Возвращенные из Лондона экспонаты выставят в Оружейной палате во вторник - РИА Новости, 20.05.2022
Возвращенные из Лондона экспонаты выставят в Оружейной палате во вторник
Все экспонаты Фаберже, возвращенные из Лондона в Музеи Московского Кремля, ввыставят в экспозицию Оружейной палаты во вторник, 24 мая, рассказала директор ММК... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:41
2022-05-20T18:41
2022-05-20T18:41
культура
карл фаберже
ольга любимова
лондон
россия
государственный эрмитаж
музеи
московский кремль (музей-заповедник)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все экспонаты Фаберже, возвращенные из Лондона в Музеи Московского Кремля, ввыставят в экспозицию Оружейной палаты во вторник, 24 мая, рассказала директор ММК Елена Гагарина.Российские экспонаты авторства Карла Фаберже вернулись в Россию 20 мая, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Всего за рубеж уезжало 14 предметов."Все экспонаты возвращены в музей согласно изначальным договоренностям и в установленный срок. Начиная со вторника следующей недели посетители смогут увидеть эти произведения в экспозиции Оружейной палаты", — поделилась Гагарина.По словам директора музея, на выставку было представлено шесть предметов из Музеев Московского Кремля, в том числе три императорских пасхальных яйца – "Московский Кремль", "Александровский дворец" и "Трехсотлетие дома Романовых".Ряд российских культурных учреждений, включая музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Она открылась в ноябре и завершилась 8 мая.
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РИА Новости
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карл фаберже, ольга любимова, лондон, россия, государственный эрмитаж, музеи, московский кремль (музей-заповедник), елена гагарина, новости культуры
Возвращенные из Лондона экспонаты выставят в Оружейной палате во вторник
Вернувшиеся из Лондона экспонаты Фаберже выставят в Оружейной палате 24 мая
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все экспонаты Фаберже, возвращенные из Лондона в Музеи Московского Кремля, ввыставят в экспозицию Оружейной палаты во вторник, 24 мая, рассказала директор ММК Елена Гагарина.
Российские экспонаты авторства Карла Фаберже вернулись в Россию 20 мая, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Всего за рубеж уезжало 14 предметов.
"Все экспонаты возвращены в музей согласно изначальным договоренностям и в установленный срок. Начиная со вторника следующей недели посетители смогут увидеть эти произведения в экспозиции Оружейной палаты", — поделилась Гагарина.
По словам директора музея, на выставку было представлено шесть предметов из Музеев Московского Кремля, в том числе три императорских пасхальных яйца – "Московский Кремль", "Александровский дворец" и "Трехсотлетие дома Романовых".
Ряд российских культурных учреждений, включая музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Она открылась в ноябре и завершилась 8 мая.