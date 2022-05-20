13:56 20.05.2022 (обновлено: 14:28 20.05.2022)
России не симпатична попытка ЕС доминировать в Африке, заявил Лавров
Лавров: России ясна, но не симпатична попытка ЕС доминировать в Африке и других регионах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. России понятна, но не симпатична попытка Франции и других стран ЕС доминировать в Африке и других регионах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам понятна, но не симпатична попытка и Франции, и других стран Европейского союза претендовать на некую доминирующую роль в том или ином регионе мира... говоря про Африку, когда в сентябре прошлого года я находился в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи, у меня была встреча с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, и кстати, Жозепом Боррелем, нынешним высоким представителем Евросоюза по внешней политике. Оба они мне высказывали, причем так напряженно, озабоченность тем, что Россия развивает контакты с Африкой, и конкретно - с Мали, и обусловливали эту позицию в колониальном ключе, говоря, что Африка - в зоне влияния и в зоне интересов Европейского союза", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулаем Диопом.
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Российский министр добавил, что не может принимать такие аргументы. "Африка - это зона ответственности, зона влияния, зона интересов Европейского Союза. Но я, конечно, не могу такие аргументы принимать. Это чистый колониализм, неоколониализм, неспособность расстаться с прежними привычками, которые довели Африку до тяжелого состояния в те времена. Отголоски этого колониального прошлого ощущаются до сих пор", - отметил Лавров.
Визит главы МИД Мали в Россию проходит на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.
Предыдущий визит главы МИД Мали в Россию состоялся в ноябре 2021 года. Тогда министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему о необходимости укрепления сотрудничества между Бамако и Москвой.