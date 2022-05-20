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Закупки российских энергоресурсов Китаем выросли на 75 процентов
Закупки российских энергоресурсов Китаем выросли на 75 процентов - РИА Новости, 20.05.2022
Закупки российских энергоресурсов Китаем выросли на 75 процентов
Поставки российских энергоресурсов в Китай в апреле увеличились на три четверти, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможни Поднебесной. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:02
2022-05-20T12:02
2022-05-20T13:09
экономика
китай
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Поставки российских энергоресурсов в Китай в апреле увеличились на три четверти, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможни Поднебесной."Закупки нефти, газа и угля подскочили в апреле на 75 процентов, до более чем шести миллиардов долларов, даже несмотря на то, что рост спроса замедлился из-за коронавируса", — говорится в материале.В частности, импорт российского СПГ вырос в годовом выражении на 80 процентов, до 463 тысяч тонн. Импорт нефти увеличился на четыре процента к прошлому году и составил 6,55 миллиона тонн. При этом импорт угля упал на 14 процентов, до 3,82 миллиона тонн. Импорт меди также сократился на 39 процентов, до 18,871 тысячи тонн, а никеля — подскочил почти втрое, до 1,738 тысячи тонн, алюминия — почти вдвое, до 31,218 тысячи тонн. В то же время импорт пшеницы снизился на 81 процент, до 2,99 тысячи тонн.Агентство уточнило, что конфликт на Украине спровоцировал рост цен закупок топлива до 6,42 миллиарда долларов.Ранее, в четверг, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва, переговоры ведутся на правительственном уровне.
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экономика, китай, украина, россия
12:02 20.05.2022 (обновлено: 13:09 20.05.2022)
Закупки российских энергоресурсов Китаем выросли на 75 процентов
Закупки российских энергоресурсов Китаем выросли на 75% — до шести миллиардов долларов
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Поставки российских энергоресурсов в Китай в апреле увеличились на три четверти, сообщает Bloomberg
со ссылкой на данные таможни Поднебесной.
"Закупки нефти, газа и угля подскочили в апреле на 75 процентов, до более чем шести миллиардов долларов, даже несмотря на то, что рост спроса замедлился из-за коронавируса", — говорится в материале.
В частности, импорт российского СПГ вырос в годовом выражении на 80 процентов, до 463 тысяч тонн. Импорт нефти увеличился на четыре процента к прошлому году и составил 6,55 миллиона тонн. При этом импорт угля упал на 14 процентов, до 3,82 миллиона тонн. Импорт меди также сократился на 39 процентов, до 18,871 тысячи тонн, а никеля — подскочил почти втрое, до 1,738 тысячи тонн, алюминия — почти вдвое, до 31,218 тысячи тонн. В то же время импорт пшеницы снизился на 81 процент, до 2,99 тысячи тонн.
Агентство уточнило, что конфликт на Украине
спровоцировал рост цен закупок топлива до 6,42 миллиарда долларов.
Ранее, в четверг, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Китай
обсуждает с Россией
покупку нефти для стратегического резерва, переговоры ведутся на правительственном уровне.