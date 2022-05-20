https://ria.ru/20220520/energoresursy-1789680110.html

Закупки российских энергоресурсов Китаем выросли на 75 процентов

Закупки российских энергоресурсов Китаем выросли на 75 процентов - РИА Новости, 20.05.2022

Закупки российских энергоресурсов Китаем выросли на 75 процентов

Поставки российских энергоресурсов в Китай в апреле увеличились на три четверти, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможни Поднебесной. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:02

2022-05-20T12:02

2022-05-20T13:09

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китай

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Поставки российских энергоресурсов в Китай в апреле увеличились на три четверти, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможни Поднебесной."Закупки нефти, газа и угля подскочили в апреле на 75 процентов, до более чем шести миллиардов долларов, даже несмотря на то, что рост спроса замедлился из-за коронавируса", — говорится в материале.В частности, импорт российского СПГ вырос в годовом выражении на 80 процентов, до 463 тысяч тонн. Импорт нефти увеличился на четыре процента к прошлому году и составил 6,55 миллиона тонн. При этом импорт угля упал на 14 процентов, до 3,82 миллиона тонн. Импорт меди также сократился на 39 процентов, до 18,871 тысячи тонн, а никеля — подскочил почти втрое, до 1,738 тысячи тонн, алюминия — почти вдвое, до 31,218 тысячи тонн. В то же время импорт пшеницы снизился на 81 процент, до 2,99 тысячи тонн.Агентство уточнило, что конфликт на Украине спровоцировал рост цен закупок топлива до 6,42 миллиарда долларов.Ранее, в четверг, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Китай обсуждает с Россией покупку нефти для стратегического резерва, переговоры ведутся на правительственном уровне.

https://ria.ru/20220506/vengriya-1787131788.html

https://ria.ru/20220414/energoresursy-1783536446.html

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Ольга Маркова

экономика, китай, украина, россия