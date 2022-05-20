https://ria.ru/20220520/elektrichestvo-1789832043.html

Литва прекратит импортировать электричество из России с 22 мая

Литва прекратит импортировать электричество из России с 22 мая - РИА Новости, 20.05.2022

Литва прекратит импортировать электричество из России с 22 мая

Импорт российского электричества в Литву будет прекращен с 22 мая, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:49

2022-05-20T19:49

2022-05-20T19:49

электричество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Импорт российского электричества в Литву будет прекращен с 22 мая, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid."Биржевой оператор электричества Nord Pool 20 мая 2022 года принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий "Интер РАО", которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт российского электричества в Литву прекратится", - говорится в сообщении."Интер РАО" получило уведомление биржи Nord Pool о приостановке торгов российской электроэнергией, сообщила ранее в пятницу российская компания.Как отмечает Litgrid, импорт российского электричества в Литву в последние годы целенаправленно уменьшался. В 2021 году электричество из России составляло 17% в общем импорте электричества в Литву и 16% от его общего потребления в стране."Прекращение торговли электричеством с Россией не повлияет на литовскую систему передачи энергии и ее надежность. Потребности страны в электричестве обеспечат местные электростанции и импорт из стратегических партнеров - стран Евросоюза - через существующую сеть с Швецией, Польшей и Латвией", - сказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис."Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ. Диверсифицированный энергетический холдинг управляет активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 ГВт.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".

https://ria.ru/20220516/polsha-1788793076.html

https://ria.ru/20220515/elektroenergiya-1788665097.html

https://ria.ru/20220520/nefteprovod-1789779658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

электричество, экономика, россия, литва, в мире, европа