https://ria.ru/20220520/ekopark-1789701536.html

Разработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области

Разработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области - РИА Новости, 20.05.2022

Разработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области

Разработанный АО "Корпорация Туризм.РФ" при участии Тульской области в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" план развития экопарка Кондуки... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:08

2022-05-20T13:08

2022-05-20T13:08

тульская область

тульская область

алексей дюмин

россия

дмитрий чернышенко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789701159_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_308b02113c511745f339f41b42b7d031.jpg

ТУЛА, 20 мая - РИА Новости. Разработанный АО "Корпорация Туризм.РФ" при участии Тульской области в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" план развития экопарка Кондуки позволит увеличить турпоток к 2026 году до 500 тысяч человек в год, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Кондуки или Романцевские горы – уникальная территория, сформированная природой и угледобывающей отраслью. Когда в девяностых годах прекратилась выработка угля, шахты были затоплены. Образовался ландшафтный парк площадью более 1000 гектар, с двадцатью семью голубыми озерами. Глубина некоторых достигает 80 метров, а вместе они образуют кинематографичный марсианский пейзаж, буквально в двух часах езды от центра Москвы.По словам собеседника агентства, участники заседания совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко поддержалипредварительную концепцию мастер-плана развития туристской территории "Кондуки".Концепция. в частности предусматривает строительство на территории экопарка гостиниц категории три и четыре звезды, а также создание глэмпингов, спа-комплексов, эко-парка."Правительство Тульской области ведет системное взаимодействие с Корпорацией Туризм. РФ. Также работаем с Минстроем России – уже подали заявку на финансирование создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры. Объект гармонично вписывается в Куликовский кластер. Его появление станет заметным событием в праздновании 650-летия Куликовской битвы, которая стала определяющей для становления государственности нашей великой страны. Куликово поле – первое ратное поле России, знаковое место для всей страны", – приводят в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

https://ria.ru/20211022/turproekt-1755751345.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, россия, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), туризм, новости - туризм