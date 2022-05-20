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Разработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области - РИА Новости, 20.05.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20220520/ekopark-1789701536.html
Разработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области
Разработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области - РИА Новости, 20.05.2022
Разработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области
Разработанный АО "Корпорация Туризм.РФ" при участии Тульской области в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" план развития экопарка Кондуки... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:08
2022-05-20T13:08
тульская область
тульская область
алексей дюмин
россия
дмитрий чернышенко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
туризм
новости - туризм
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ТУЛА, 20 мая - РИА Новости. Разработанный АО "Корпорация Туризм.РФ" при участии Тульской области в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" план развития экопарка Кондуки позволит увеличить турпоток к 2026 году до 500 тысяч человек в год, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Кондуки или Романцевские горы – уникальная территория, сформированная природой и угледобывающей отраслью. Когда в девяностых годах прекратилась выработка угля, шахты были затоплены. Образовался ландшафтный парк площадью более 1000 гектар, с двадцатью семью голубыми озерами. Глубина некоторых достигает 80 метров, а вместе они образуют кинематографичный марсианский пейзаж, буквально в двух часах езды от центра Москвы.По словам собеседника агентства, участники заседания совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко поддержалипредварительную концепцию мастер-плана развития туристской территории "Кондуки".Концепция. в частности предусматривает строительство на территории экопарка гостиниц категории три и четыре звезды, а также создание глэмпингов, спа-комплексов, эко-парка."Правительство Тульской области ведет системное взаимодействие с Корпорацией Туризм. РФ. Также работаем с Минстроем России – уже подали заявку на финансирование создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры. Объект гармонично вписывается в Куликовский кластер. Его появление станет заметным событием в праздновании 650-летия Куликовской битвы, которая стала определяющей для становления государственности нашей великой страны. Куликово поле – первое ратное поле России, знаковое место для всей страны", – приводят в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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тульская область, алексей дюмин, россия, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), туризм, новости - туризм
13:08 20.05.2022
 

Разработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиРазработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области
Разработан план развития экопарка Кондуки в Тульской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 20 мая - РИА Новости. Разработанный АО "Корпорация Туризм.РФ" при участии Тульской области в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" план развития экопарка Кондуки позволит увеличить турпоток к 2026 году до 500 тысяч человек в год, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Кондуки или Романцевские горы – уникальная территория, сформированная природой и угледобывающей отраслью. Когда в девяностых годах прекратилась выработка угля, шахты были затоплены. Образовался ландшафтный парк площадью более 1000 гектар, с двадцатью семью голубыми озерами. Глубина некоторых достигает 80 метров, а вместе они образуют кинематографичный марсианский пейзаж, буквально в двух часах езды от центра Москвы.
По словам собеседника агентства, участники заседания совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко поддержалипредварительную концепцию мастер-плана развития туристской территории "Кондуки".
Концепция. в частности предусматривает строительство на территории экопарка гостиниц категории три и четыре звезды, а также создание глэмпингов, спа-комплексов, эко-парка.
"Правительство Тульской области ведет системное взаимодействие с Корпорацией Туризм. РФ. Также работаем с Минстроем России – уже подали заявку на финансирование создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры. Объект гармонично вписывается в Куликовский кластер. Его появление станет заметным событием в праздновании 650-летия Куликовской битвы, которая стала определяющей для становления государственности нашей великой страны. Куликово поле – первое ратное поле России, знаковое место для всей страны", – приводят в пресс-службе слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Тульская область на два года стала куратором национального туристического проекта Императорский маршрут - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября 2021, 11:11Тульская область
Тула на два года стала куратором турпроекта "Императорский маршрут"
 
Тульская областьТульская областьАлексей ДюминРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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