https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789768622.html

Льготные кредиты и временные рабочие места поддерживают экономику Мордовии

Льготные кредиты и временные рабочие места поддерживают экономику Мордовии - РИА Новости, 20.05.2022

Льготные кредиты и временные рабочие места поддерживают экономику Мордовии

Льготные кредиты для бизнеса и создание временных рабочих мест применяются для поддержки экономики Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:28

2022-05-20T16:28

2022-05-20T16:28

республика мордовия

экономика

артем здунов

владимир путин

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Льготные кредиты для бизнеса и создание временных рабочих мест применяются для поддержки экономики Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.Глава республики Артём Здунов на заседании антикризисного штаба региона напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам отметил необходимость увеличения возможностей бизнеса в нынешних условиях. У компаний и предприятий сохраняется высокая потребность в оборотных средствах, льготных кредитных ресурсах."Мы встречались на этой неделе с предпринимателями, основная мера, о которой они просят, - это разобраться с процентной ставкой банков: или субсидировать ее, или каким-то образом нивелировать через другие механизмы", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Глава Мордовии отметил особую значимость поддержки строительной отрасли и подчеркнул, что всем проектам в этой сфере, с которыми заходит бизнес, необходимо обеспечить максимальный "зеленый свет".По данным министерства экономики республики, в рамках кредитных каникул банками предоставлено около 2,5 миллиарда рублей 225 субъектам малого и среднего предпринимательства. Микрокредитование получили 74 субъекта на сумму 125 миллионов рублей. Льготным кредитованием воспользовались 160 заемщиков, объем выданных средств составил 1,5 миллиарда рублей. В рамках региональных мер поддержки было одобрено 83 микрозайма на общую сумму 236 миллионов рублей.Отмечается, что в мае в Мордовии в связи со снижением процентной ставки на ипотечные кредиты в банках на 20% увеличилось количество заявок на получение таких займов. "Сейчас застройщики совместно с кредитно-финансовыми организациями предлагают кредитные продукты на приобретение жилья на условиях лучше, чем в начале текущего года – под 3-6% и без первоначального взноса. В результате этих мер в июне прогнозируется рост приобретаемого жилья на 30-40%", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Мордовии Алексея Гришакина.По данным министерства социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии, сведений о массовом высвобождении работников с предприятий региона на сегодняшний день не поступало. В республике имеется 1778 вакансий."В результате оказываемых мер господдержки в сфере занятости в республике 1596 работников не потеряли работу благодаря трудоустройству на организованные временные рабочие места. На эти цели работодателям региона выделено более 90 миллионов рублей субсидий. 66 работодателей представили заявки для трудоустройства 545 человек на общественные работы. Всего в регионе по этой мере поддержки создано 920 рабочих мест, федеральная субсидия на эти цели составила 46 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.В профессиональном переобучении задействовано пять предприятий региона, завершают обучение 130 человек. Работодателями поданы заявки на обучение еще 87 человек, находящихся под риском увольнения.

https://ria.ru/20220518/futbol-1789213308.html

https://ria.ru/20220513/mordoviya-1788437296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, артем здунов, владимир путин, россия, республика мордовия