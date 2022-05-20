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Путин попросил Куйвашева контролировать экологию в Свердловской области - РИА Новости, 20.05.2022
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Путин попросил Куйвашева контролировать экологию в Свердловской области
Путин попросил Куйвашева контролировать экологию в Свердловской области - РИА Новости, 20.05.2022
Путин попросил Куйвашева контролировать экологию в Свердловской области
Президент России Владимир Путин попросил свердловского губернатора Евгения Куйвашева контролировать вопросы, связанные с экологической обстановкой в регионе, в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:41
2022-05-20T19:53
денис мантуров
нижний тагил
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
евгений куйвашев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил свердловского губернатора Евгения Куйвашева контролировать вопросы, связанные с экологической обстановкой в регионе, в также проработать с Минпромторгом вопрос закупки троллейбусов."Есть только один вопрос. Вы написали, что все эти троллейбусы стоят 3,5 миллиарда рублей. Пишите, что вы готовы осуществить эту закупку вместе с правительством в рамках программы "Чистый воздух" на условиях софинансирования. Но цифру указываете ту же - 3,5 миллиарда. Где же здесь софинансирование? Пожалуйста, проработайте это с правительством", - поручил Путин, и пообещал, что сам поговорит с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, но и Куйвашев должен с ним связаться, чтобы обсудить детали.Путин также пообещал направить в кабмин обращение о финансировании строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. По словам президента, возможна финансовая помощь в 2024-2025 годах.
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денис мантуров, нижний тагил, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, евгений куйвашев
19:41 20.05.2022 (обновлено: 19:53 20.05.2022)
 
Путин попросил Куйвашева контролировать экологию в Свердловской области

Путин попросил Куйвашева не оставлять тему экологии и уточнить детали закупки троллейбусов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНабережная реки Исеть в Екатеринбурге
Набережная реки Исеть в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная реки Исеть в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил свердловского губернатора Евгения Куйвашева контролировать вопросы, связанные с экологической обстановкой в регионе, в также проработать с Минпромторгом вопрос закупки троллейбусов.
"Одна из самых острых проблем - вопрос экологии… Негативный вклад в экологическую ситуацию вносит транспорт…думаю, что вы правильно совершенно вопрос ставите по приобретению дополнительного количества троллейбусов. Это очевидная вещь", - сказал Путин во время общения с главой региона. Однако президент обратил внимание на некоторые детали, связанные с оформлением бумаг для закупок транспорта.
"Есть только один вопрос. Вы написали, что все эти троллейбусы стоят 3,5 миллиарда рублей. Пишите, что вы готовы осуществить эту закупку вместе с правительством в рамках программы "Чистый воздух" на условиях софинансирования. Но цифру указываете ту же - 3,5 миллиарда. Где же здесь софинансирование? Пожалуйста, проработайте это с правительством", - поручил Путин, и пообещал, что сам поговорит с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, но и Куйвашев должен с ним связаться, чтобы обсудить детали.
Путин также пообещал направить в кабмин обращение о финансировании строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. По словам президента, возможна финансовая помощь в 2024-2025 годах.
Регистратура поликлиники - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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В Свердловской области заявили о снижении распространения ВИЧ
 
Денис МантуровНижний ТагилМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинЕвгений Куйвашев
 
 
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