https://ria.ru/20220520/ekologiya-1789830868.html

Путин попросил Куйвашева контролировать экологию в Свердловской области

Путин попросил Куйвашева контролировать экологию в Свердловской области - РИА Новости, 20.05.2022

Путин попросил Куйвашева контролировать экологию в Свердловской области

Президент России Владимир Путин попросил свердловского губернатора Евгения Куйвашева контролировать вопросы, связанные с экологической обстановкой в регионе, в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:41

2022-05-20T19:41

2022-05-20T19:53

денис мантуров

нижний тагил

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

евгений куйвашев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил свердловского губернатора Евгения Куйвашева контролировать вопросы, связанные с экологической обстановкой в регионе, в также проработать с Минпромторгом вопрос закупки троллейбусов."Есть только один вопрос. Вы написали, что все эти троллейбусы стоят 3,5 миллиарда рублей. Пишите, что вы готовы осуществить эту закупку вместе с правительством в рамках программы "Чистый воздух" на условиях софинансирования. Но цифру указываете ту же - 3,5 миллиарда. Где же здесь софинансирование? Пожалуйста, проработайте это с правительством", - поручил Путин, и пообещал, что сам поговорит с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, но и Куйвашев должен с ним связаться, чтобы обсудить детали.Путин также пообещал направить в кабмин обращение о финансировании строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. По словам президента, возможна финансовая помощь в 2024-2025 годах.

https://ria.ru/20220512/vich-1788150671.html

нижний тагил

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

денис мантуров, нижний тагил, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, евгений куйвашев