https://ria.ru/20220520/dvizhenie-1789639318.html

В Госдуме предложили распространить новое детское движение на Донбасс

В Госдуме предложили распространить новое детское движение на Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022

В Госдуме предложили распространить новое детское движение на Донбасс

Инициативу о новом российском движении детей и молодежи необходимо распространить на Донбасс, заявил РИА Новости один из соавторов законопроекта о движении,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T07:08

2022-05-20T07:08

2022-05-20T07:08

борис чернышов (депутат)

общество

россия

госдума рф

москва

лдпр

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Инициативу о новом российском движении детей и молодежи необходимо распространить на Донбасс, заявил РИА Новости один из соавторов законопроекта о движении, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Депутаты Госдумы ранее внесли в палату межфракционный законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.Участниками движения могут стать все желающие в возрасте от шести лет.

https://ria.ru/20220519/deti-1789510288.html

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борис чернышов (депутат), общество, россия, госдума рф, москва, лдпр