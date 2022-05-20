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В Госдуме предложили распространить новое детское движение на Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022
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В Госдуме предложили распространить новое детское движение на Донбасс
В Госдуме предложили распространить новое детское движение на Донбасс - РИА Новости, 20.05.2022
В Госдуме предложили распространить новое детское движение на Донбасс
Инициативу о новом российском движении детей и молодежи необходимо распространить на Донбасс, заявил РИА Новости один из соавторов законопроекта о движении,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T07:08
2022-05-20T07:08
борис чернышов (депутат)
общество
россия
госдума рф
москва
лдпр
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Инициативу о новом российском движении детей и молодежи необходимо распространить на Донбасс, заявил РИА Новости один из соавторов законопроекта о движении, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Депутаты Госдумы ранее внесли в палату межфракционный законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.Участниками движения могут стать все желающие в возрасте от шести лет.
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борис чернышов (депутат), общество, россия, госдума рф, москва, лдпр
07:08 20.05.2022
 
В Госдуме предложили распространить новое детское движение на Донбасс

Вице-спикер Госдумы Чернышов: движение "Большая перемена" нужно распространить на Донбасс

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Инициативу о новом российском движении детей и молодежи необходимо распространить на Донбасс, заявил РИА Новости один из соавторов законопроекта о движении, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

"Инициативу о детской организации нужно распространить на Донбасс и другие освобожденные территории (Украины). На освобожденных территориях просто невероятные дети. Талантливые, инициативные, с открытыми сердцами. Они должны чувствовать поддержку России. Они должны знать: мы вместе", — сказал Чернышов.

Депутаты Госдумы ранее внесли в палату межфракционный законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
Участниками движения могут стать все желающие в возрасте от шести лет.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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