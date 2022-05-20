В Госдуме предложили распространить новое детское движение на Донбасс
Вице-спикер Госдумы Чернышов: движение "Большая перемена" нужно распространить на Донбасс
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Инициативу о новом российском движении детей и молодежи необходимо распространить на Донбасс, заявил РИА Новости один из соавторов законопроекта о движении, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
"Инициативу о детской организации нужно распространить на Донбасс и другие освобожденные территории (Украины). На освобожденных территориях просто невероятные дети. Талантливые, инициативные, с открытыми сердцами. Они должны чувствовать поддержку России. Они должны знать: мы вместе", — сказал Чернышов.
Депутаты Госдумы ранее внесли в палату межфракционный законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена". В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
Участниками движения могут стать все желающие в возрасте от шести лет.