https://ria.ru/20220520/dronovka-1789667383.html

Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка

Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка - РИА Новости, 20.05.2022

Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка

Школа и хозяйственная постройка были повреждены в результате обстрела села Дроновка в Курской области, сообщил РИА Новости глава Марковского сельсовета Сергей... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:03

2022-05-20T11:03

2022-05-20T11:03

специальная военная операция на украине

происшествия

роман старовойт

курская область

украина

алексеевка

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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Школа и хозяйственная постройка были повреждены в результате обстрела села Дроновка в Курской области, сообщил РИА Новости глава Марковского сельсовета Сергей Давыденко.В ночь на 20 мая со стороны Украины были обстреляны из миномётов сёла Алексеевка и Дроновка Курской области, сообщал губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. По его словам, ответным ударом были подавлены огневые точки противника."В школе посёлка Дроновка осколками повреждено 4 стекла, всё остальное, стены — всё целое. Пострадавших нет. Всего по посёлку прилетело 5-6 мин, говорят по-разному. Ещё у одной женщины немного повредило сарай, и всё, других разрушений нет", — сказал Давыденко.В село с комиссией приехал заместитель главы Глушковского района Курской области, добавил собеседник, они осмотрели повреждения и пообещали всё восстановить.

курская область

украина

алексеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, роман старовойт, курская область, украина, алексеевка