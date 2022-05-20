https://ria.ru/20220520/dronovka-1789667383.html
Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка
Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка - РИА Новости, 20.05.2022
Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка
Школа и хозяйственная постройка были повреждены в результате обстрела села Дроновка в Курской области, сообщил РИА Новости глава Марковского сельсовета Сергей... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:03
2022-05-20T11:03
2022-05-20T11:03
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
курская область
украина
алексеевка
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Школа и хозяйственная постройка были повреждены в результате обстрела села Дроновка в Курской области, сообщил РИА Новости глава Марковского сельсовета Сергей Давыденко.В ночь на 20 мая со стороны Украины были обстреляны из миномётов сёла Алексеевка и Дроновка Курской области, сообщал губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. По его словам, ответным ударом были подавлены огневые точки противника."В школе посёлка Дроновка осколками повреждено 4 стекла, всё остальное, стены — всё целое. Пострадавших нет. Всего по посёлку прилетело 5-6 мин, говорят по-разному. Ещё у одной женщины немного повредило сарай, и всё, других разрушений нет", — сказал Давыденко.В село с комиссией приехал заместитель главы Глушковского района Курской области, добавил собеседник, они осмотрели повреждения и пообещали всё восстановить.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, роман старовойт, курская область, украина, алексеевка
Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка
Школа и сарай получили повреждения при обстреле курского села Дроновка со стороны Украины