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Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/dronovka-1789667383.html
Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка
Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка - РИА Новости, 20.05.2022
Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка
Школа и хозяйственная постройка были повреждены в результате обстрела села Дроновка в Курской области, сообщил РИА Новости глава Марковского сельсовета Сергей... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:03
2022-05-20T11:03
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
курская область
украина
алексеевка
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Школа и хозяйственная постройка были повреждены в результате обстрела села Дроновка в Курской области, сообщил РИА Новости глава Марковского сельсовета Сергей Давыденко.В ночь на 20 мая со стороны Украины были обстреляны из миномётов сёла Алексеевка и Дроновка Курской области, сообщал губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. По его словам, ответным ударом были подавлены огневые точки противника."В школе посёлка Дроновка осколками повреждено 4 стекла, всё остальное, стены — всё целое. Пострадавших нет. Всего по посёлку прилетело 5-6 мин, говорят по-разному. Ещё у одной женщины немного повредило сарай, и всё, других разрушений нет", — сказал Давыденко.В село с комиссией приехал заместитель главы Глушковского района Курской области, добавил собеседник, они осмотрели повреждения и пообещали всё восстановить.
курская область
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происшествия, роман старовойт, курская область, украина, алексеевка
11:03 20.05.2022
 
Школа и сарай получили повреждения при обстреле ВСУ курского села Дроновка

Школа и сарай получили повреждения при обстреле курского села Дроновка со стороны Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Школа и хозяйственная постройка были повреждены в результате обстрела села Дроновка в Курской области, сообщил РИА Новости глава Марковского сельсовета Сергей Давыденко.
В ночь на 20 мая со стороны Украины были обстреляны из миномётов сёла Алексеевка и Дроновка Курской области, сообщал губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. По его словам, ответным ударом были подавлены огневые точки противника.
"В школе посёлка Дроновка осколками повреждено 4 стекла, всё остальное, стены — всё целое. Пострадавших нет. Всего по посёлку прилетело 5-6 мин, говорят по-разному. Ещё у одной женщины немного повредило сарай, и всё, других разрушений нет", — сказал Давыденко.
В село с комиссией приехал заместитель главы Глушковского района Курской области, добавил собеседник, они осмотрели повреждения и пообещали всё восстановить.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоман СтаровойтКурская областьУкраинаАлексеевка
 
 
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