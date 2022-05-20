https://ria.ru/20220520/donbass-1789647047.html

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР, выпустив свыше 300 боеприпасов

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР, выпустив свыше 300 боеприпасов - РИА Новости, 20.05.2022

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР, выпустив свыше 300 боеприпасов

Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив свыше 300 боеприпасов, погиб один мирный житель, семь... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:18

2022-05-20T09:18

2022-05-20T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

россия

владимир путин

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_8a602a37bdcea5b84f354323e08da1ba.jpg

ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив свыше 300 боеприпасов, погиб один мирный житель, семь ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 82 мм, РПГ, также применялось стрелковое вооружение. Выпустили 306 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным организации, погиб один мирный житель, семь человек ранены. В результате обстрелов повреждены 24 дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.Под огнем украинских войск оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк (Петровский, Куйбышевский и Киевский районы), Горловка (поселки шахт 6/7 и "Комсомолец", Ленина, Гагарина и Калининский район), Гольмовский, Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Яковлевка, Лозовое, Александровка, уточнило представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789646025.html

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789646794.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днр, россия, владимир путин, донбасс