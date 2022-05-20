09:18 20.05.2022 (обновлено: 09:23 20.05.2022)
ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР, выпустив свыше 300 боеприпасов
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 53 раза обстреляли ДНР, погиб один мирный житель
Осколки разорвавшихся боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив свыше 300 боеприпасов, погиб один мирный житель, семь ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 82 мм, РПГ, также применялось стрелковое вооружение. Выпустили 306 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным организации, погиб один мирный житель, семь человек ранены. В результате обстрелов повреждены 24 дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.
Под огнем украинских войск оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк (Петровский, Куйбышевский и Киевский районы), Горловка (поселки шахт 6/7 и "Комсомолец", Ленина, Гагарина и Калининский район), Гольмовский, Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Яковлевка, Лозовое, Александровка, уточнило представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.