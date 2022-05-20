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Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка - РИА Новости, 20.05.2022
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Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка
Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка - РИА Новости, 20.05.2022
Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка
Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка, а к Промсвязьбанку он будет присоединён не позднее чем через год, в случае принятия... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:35
2022-05-20T14:35
экономика
россия
промсвязьбанк
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка, а к Промсвязьбанку он будет присоединён не позднее чем через год, в случае принятия кабмином такого решения, сообщил в пятницу регулятор.Также ЦБ передаст за 1 рубль 100% акций МИнБанка в АСВ для последующей их передачи в государственную казну РФ."Предполагается, что не позднее мая 2023 года банк будет присоединен к ПАО "Промсвязьбанк", в случае принятия правительством Российской Федерации решения о внесении акций АО "МИнБанк" в уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк", - также говорится в сообщении.Работа с проблемными и непрофильными активами банка будет продолжена с его баланса и таким образом не будут передаваться в группу банка "Траст", уточняет ЦБ.МИнБанк будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами, заключил ЦБ.
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экономика, россия, промсвязьбанк, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов
14:35 20.05.2022
 
Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка

Центробанк выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию АО "МИнБанк"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка, а к Промсвязьбанку он будет присоединён не позднее чем через год, в случае принятия кабмином такого решения, сообщил в пятницу регулятор.
"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО "МИнБанк". Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию банка. Объем финансирования в размере 34,9 миллиарда рублей определен таким образом, что справедливая стоимость активов банка будет соответствовать объему его обязательств", - говорится в сообщении.
Также ЦБ передаст за 1 рубль 100% акций МИнБанка в АСВ для последующей их передачи в государственную казну РФ.
"Предполагается, что не позднее мая 2023 года банк будет присоединен к ПАО "Промсвязьбанк", в случае принятия правительством Российской Федерации решения о внесении акций АО "МИнБанк" в уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк", - также говорится в сообщении.
Работа с проблемными и непрофильными активами банка будет продолжена с его баланса и таким образом не будут передаваться в группу банка "Траст", уточняет ЦБ.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 20:38
Банк России смягчил некоторые ограничения по переводу валюты за рубеж
МИнБанк будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами, заключил ЦБ.
 
ЭкономикаРоссияПромсвязьбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладов
 
 
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