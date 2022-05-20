https://ria.ru/20220520/dokapitalizatsiya-1789732837.html

Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка

Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка - РИА Новости, 20.05.2022

Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка

Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка, а к Промсвязьбанку он будет присоединён не позднее чем через год, в случае принятия... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:35

2022-05-20T14:35

2022-05-20T14:35

экономика

россия

промсвязьбанк

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России выделит 34,9 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка, а к Промсвязьбанку он будет присоединён не позднее чем через год, в случае принятия кабмином такого решения, сообщил в пятницу регулятор.Также ЦБ передаст за 1 рубль 100% акций МИнБанка в АСВ для последующей их передачи в государственную казну РФ."Предполагается, что не позднее мая 2023 года банк будет присоединен к ПАО "Промсвязьбанк", в случае принятия правительством Российской Федерации решения о внесении акций АО "МИнБанк" в уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк", - также говорится в сообщении.Работа с проблемными и непрофильными активами банка будет продолжена с его баланса и таким образом не будут передаваться в группу банка "Траст", уточняет ЦБ.МИнБанк будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами, заключил ЦБ.

https://ria.ru/20220516/tsentrobank-1788901057.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, промсвязьбанк, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов