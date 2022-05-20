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Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских националистов - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/dnr-1789823845.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских националистов - РИА Новости, 20.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских националистов
Более 20 украинских националистов уничтожены силами Донецкой народной республики с начала суток, следует из сообщения Народной милиции ДНР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:16
2022-05-20T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Более 20 украинских националистов уничтожены силами Донецкой народной республики с начала суток, следует из сообщения Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/dnr-1789807509.html
россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:16 20.05.2022 (обновлено: 19:17 20.05.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских националистов

Народная милиция: более 20 украинских националистов уничтожены силами ДНР с начала суток

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Более 20 украинских националистов уничтожены силами Донецкой народной республики с начала суток, следует из сообщения Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили более 20 украинских националистов, одну огневую позицию 122-миллиметровой гаубицы Д-30, один танк и две БМП", - сообщили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
18:16
Украинские войска за два часа обстреляли три населенных пункта в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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