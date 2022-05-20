19:16 20.05.2022 (обновлено: 19:17 20.05.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских националистов
Народная милиция: более 20 украинских националистов уничтожены силами ДНР с начала суток
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Более 20 украинских националистов уничтожены силами Донецкой народной республики с начала суток, следует из сообщения Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили более 20 украинских националистов, одну огневую позицию 122-миллиметровой гаубицы Д-30, один танк и две БМП", - сообщили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.