18:16 20.05.2022 (обновлено: 18:20 20.05.2022)
Украинские войска за два часа обстреляли три населенных пункта в ДНР
СЦКК: украинские войска за два часа обстреляли три населенных пункта в ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе по Горловке выпущен 41 снаряд крупного калибра, четыре гранаты и 19 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что помимо Горловки под обстрелы попали населенные пункты Старомихайловка и Пантелеймоновка. По Старомихайловке украинские войска выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров, а по Пантелеймоновке - восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.