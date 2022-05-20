https://ria.ru/20220520/dnr-1789659773.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 20.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска меньше чем за час выпустили по Горловке в Донецкой народной республике 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в пятницу... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:30

2022-05-20T10:30

2022-05-20T10:45

специальная военная операция на украине

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стирол

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за час выпустили по Горловке в Донецкой народной республике 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместной центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 9.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметров, 10.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным ДНР, в 9.25 мск обстрелу подвергся населенный пункт Доломитное, украинские войска выпустили по нему четыре мины калибром 82 миллиметра.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/donetsk-1789663525.html

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донецкая народная республика

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в мире, днр, украина, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, стирол