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В ДНР рассказали о потерях мирных жителей за 93 дня эскалации - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/dnr-1789650916.html
В ДНР рассказали о потерях мирных жителей за 93 дня эскалации
В ДНР рассказали о потерях мирных жителей за 93 дня эскалации - РИА Новости, 20.05.2022
В ДНР рассказали о потерях мирных жителей за 93 дня эскалации
Украинские войска с 17 февраля более 3 тысяч раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 120 мирных жителей, 541 ранен, сообщает... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:45
2022-05-20T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
владимир путин
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля более 3 тысяч раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 120 мирных жителей, 541 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 93 дня эскалации погибли 120 мирных жителей, включая четверых детей, ранения различной степени тяжести получил 541 мирный житель, в том числе 42 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за 93 дня эскалации зафиксированы 3045 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2769, в общей сложности выпущен 28 851 боеприпас различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4612 ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, украина, владимир путин, россия, донбасс
09:45 20.05.2022 (обновлено: 09:51 20.05.2022)
 
В ДНР рассказали о потерях мирных жителей за 93 дня эскалации

Представительство ДНР: за 93 дня эскалации со стороны ВСУ в ДНР погибли 120 мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля более 3 тысяч раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 120 мирных жителей, 541 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 93 дня эскалации погибли 120 мирных жителей, включая четверых детей, ранения различной степени тяжести получил 541 мирный житель, в том числе 42 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, за 93 дня эскалации зафиксированы 3045 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2769, в общей сложности выпущен 28 851 боеприпас различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4612 ракет из РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
09:08Специальная военная операция на Украине
СК расследует обстрелы украинскими военными Донецка и Красного Лимана
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРУкраинаВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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