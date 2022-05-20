https://ria.ru/20220520/dnr-1789650916.html
В ДНР рассказали о потерях мирных жителей за 93 дня эскалации
В ДНР рассказали о потерях мирных жителей за 93 дня эскалации - РИА Новости, 20.05.2022
В ДНР рассказали о потерях мирных жителей за 93 дня эскалации
Украинские войска с 17 февраля более 3 тысяч раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 120 мирных жителей, 541 ранен, сообщает... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:45
2022-05-20T09:45
2022-05-20T09:51
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля более 3 тысяч раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 120 мирных жителей, 541 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 93 дня эскалации погибли 120 мирных жителей, включая четверых детей, ранения различной степени тяжести получил 541 мирный житель, в том числе 42 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за 93 дня эскалации зафиксированы 3045 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2769, в общей сложности выпущен 28 851 боеприпас различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4612 ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, украина, владимир путин, россия, донбасс
09:45 20.05.2022 (обновлено: 09:51 20.05.2022)
В ДНР рассказали о потерях мирных жителей за 93 дня эскалации
Представительство ДНР: за 93 дня эскалации со стороны ВСУ в ДНР погибли 120 мирных жителей
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости.
Украинские войска с 17 февраля более 3 тысяч раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 120 мирных жителей, 541 ранен, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 93 дня эскалации погибли 120 мирных жителей, включая четверых детей, ранения различной степени тяжести получил 541 мирный житель, в том числе 42 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, за 93 дня эскалации зафиксированы 3045 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2769, в общей сложности выпущен 28 851 боеприпас различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4612 ракет из РСЗО БМ-21 "Град".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.