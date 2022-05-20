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Стали известны факты массового дезертирства солдат ВСУ на южном направлении - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/dezertirstvo-1789636396.html
Стали известны факты массового дезертирства солдат ВСУ на южном направлении
Стали известны факты массового дезертирства солдат ВСУ на южном направлении - РИА Новости, 20.05.2022
Стали известны факты массового дезертирства солдат ВСУ на южном направлении
Украинские военные с самого начала российской специальной военной операции начали дезертировать на южном направлении, имена более 40 таких человек указаны в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T05:11
2022-05-20T05:11
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
херсон
вооруженные силы украины
в мире
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ХЕРСОН, 20 мая — РИА Новости. Украинские военные с самого начала российской специальной военной операции начали дезертировать на южном направлении, имена более 40 таких человек указаны в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Сотрудники российских силовых ведомств передали в распоряжение агентства полученные от патриотически настроенных украинских военных списки с фамилиями в общей сложности более 2 тысяч погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен.В этих списках указаны имена и дезертировавших украинских военных и обстоятельства их побега — кто-то сбежал прямо с поля боя, кто-то не вернулся из госпиталя, а кто-то во время передвижения своего подразделения отошел "в кусты" и исчез.Так, 24 февраля, в день начала российской спецоперации, начальник вещевой службы войсковой части А4279 старший лейтенант Валерий Подопригора поехал навестить свою жену "и исчез в неизвестном направлении, на связь не выходит".Вечером 25 февраля старший механик-водитель войсковой части А4472 солдат Александр Меланыч и стрелок-помощник гранатометчика сержант Сергей Андрющенко "во время активной фазы боевых действий" покинули БМП и исчезли. Также 25 февраля в городе Рубежное отказались выполнять приказ о перемещении своего подразделения и сбежали санитары-солдаты Сергей Земба и Вячеслав Рой, а также младший сержант Юрий Липский.Также 25 февраля в Северодонецке разведчик, солдат Петр Орсик воспользовался остановкой своей колонны, во время которой "отошел в сторону леса для отправки естественных потребностей (без оружия), после чего без вести пропал, связи нет".Командир пулеметного взвода роты огневой поддержки из войсковой части А4472 лейтенант Евгений Марцыненко 18 марта не вернулся после лечения, хотя был выписан четырьмя днями ранее.Также сбежали после лечения командир отделения ПЗРК младший сержант Анатолий Редькин и командир противотанкового взвода роты огневой поддержки в/ч А4472 главный сержант Сергей Шкваренко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html
https://ria.ru/20220520/zmeinyy-1789618871.html
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россия
украина
донбасс
херсон
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владимир путин, россия, украина, донбасс, херсон, вооруженные силы украины, в мире
05:11 20.05.2022
 
Стали известны факты массового дезертирства солдат ВСУ на южном направлении

Стали известны факты массового дезертирства украинских военных на южном направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 20 мая — РИА Новости. Украинские военные с самого начала российской специальной военной операции начали дезертировать на южном направлении, имена более 40 таких человек указаны в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сотрудники российских силовых ведомств передали в распоряжение агентства полученные от патриотически настроенных украинских военных списки с фамилиями в общей сложности более 2 тысяч погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен.
В этих списках указаны имена и дезертировавших украинских военных и обстоятельства их побега — кто-то сбежал прямо с поля боя, кто-то не вернулся из госпиталя, а кто-то во время передвижения своего подразделения отошел "в кусты" и исчез.
Так, 24 февраля, в день начала российской спецоперации, начальник вещевой службы войсковой части А4279 старший лейтенант Валерий Подопригора поехал навестить свою жену "и исчез в неизвестном направлении, на связь не выходит".
Вечером 25 февраля старший механик-водитель войсковой части А4472 солдат Александр Меланыч и стрелок-помощник гранатометчика сержант Сергей Андрющенко "во время активной фазы боевых действий" покинули БМП и исчезли. Также 25 февраля в городе Рубежное отказались выполнять приказ о перемещении своего подразделения и сбежали санитары-солдаты Сергей Земба и Вячеслав Рой, а также младший сержант Юрий Липский.
Подбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
03:05Специальная военная операция на Украине
Российские силовики получили имена погибших и попавших в плен военных ВСУ
Также 25 февраля в Северодонецке разведчик, солдат Петр Орсик воспользовался остановкой своей колонны, во время которой "отошел в сторону леса для отправки естественных потребностей (без оружия), после чего без вести пропал, связи нет".
Командир пулеметного взвода роты огневой поддержки из войсковой части А4472 лейтенант Евгений Марцыненко 18 марта не вернулся после лечения, хотя был выписан четырьмя днями ранее.
Также сбежали после лечения командир отделения ПЗРК младший сержант Анатолий Редькин и командир противотанкового взвода роты огневой поддержки в/ч А4472 главный сержант Сергей Шкваренко.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассХерсонВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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