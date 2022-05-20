https://ria.ru/20220520/dedollarizatsiya-1789729457.html

Мишустин назвал приоритет в экономической политике

Мишустин назвал приоритет в экономической политике - РИА Новости, 20.05.2022

Мишустин назвал приоритет в экономической политике

Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:25

2022-05-20T14:25

2022-05-20T14:50

россия

михаил мишустин

доллар

экономика

снг

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции."В центре внимания остается дедолларизация", - сказал Мишустин.Он отметил, что в условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы, в частности такие как договор о зоне свободной торговли, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, а также расширение использования национальных валют во взаимных расчетах.

https://ria.ru/20220520/valyuta-1789710447.html

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Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, доллар, экономика, снг