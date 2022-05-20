Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал приоритет в экономической политике - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/dedollarizatsiya-1789729457.html
Мишустин назвал приоритет в экономической политике
Мишустин назвал приоритет в экономической политике - РИА Новости, 20.05.2022
Мишустин назвал приоритет в экономической политике
Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:25
2022-05-20T14:50
россия
михаил мишустин
доллар
экономика
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции."В центре внимания остается дедолларизация", - сказал Мишустин.Он отметил, что в условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы, в частности такие как договор о зоне свободной торговли, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, а также расширение использования национальных валют во взаимных расчетах.
https://ria.ru/20220520/valyuta-1789710447.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, доллар, экономика, снг
14:25 20.05.2022 (обновлено: 14:50 20.05.2022)
 
Мишустин назвал приоритет в экономической политике

Премьер Мишустин: дедолларизация российской экономики остается приоритетом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.
"В центре внимания остается дедолларизация", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы, в частности такие как договор о зоне свободной торговли, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, а также расширение использования национальных валют во взаимных расчетах.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 13:30
Премьер Белоруссии призвал СНГ уйти в расчетах от доллара и евро
 
РоссияМихаил МишустинДолларЭкономикаСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала