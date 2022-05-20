https://ria.ru/20220520/dedollarizatsiya-1789729457.html
Мишустин назвал приоритет в экономической политике
Мишустин назвал приоритет в экономической политике - РИА Новости, 20.05.2022
Мишустин назвал приоритет в экономической политике
Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:25
2022-05-20T14:25
2022-05-20T14:50
россия
михаил мишустин
доллар
экономика
снг
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции."В центре внимания остается дедолларизация", - сказал Мишустин.Он отметил, что в условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы, в частности такие как договор о зоне свободной торговли, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, а также расширение использования национальных валют во взаимных расчетах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, доллар, экономика, снг
14:25 20.05.2022 (обновлено: 14:50 20.05.2022)
Мишустин назвал приоритет в экономической политике
Премьер Мишустин: дедолларизация российской экономики остается приоритетом
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.
"В центре внимания остается дедолларизация", - сказал Мишустин
.
Он отметил, что в условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы, в частности такие как договор о зоне свободной торговли, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, а также расширение использования национальных валют во взаимных расчетах.