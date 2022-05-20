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Семен Челюскин: первооткрыватель самых северных рубежей Евразии - РИА Новости, 20.05.2022
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Морская держава
https://ria.ru/20220520/chelyuskin-1789680612.html
Семен Челюскин: первооткрыватель самых северных рубежей Евразии
Семен Челюскин: первооткрыватель самых северных рубежей Евразии - РИА Новости, 20.05.2022
Семен Челюскин: первооткрыватель самых северных рубежей Евразии
Почти три века назад русский штурман и исследователь Семен Иванович Челюскин открыл самую северную точку Евразии – Восточный Северный мыс: 20 мая 1742 года во... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:04
2022-05-20T13:27
морская держава
таймыр
евразия
русское географическое общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Почти три века назад русский штурман и исследователь Семен Иванович Челюскин открыл самую северную точку Евразии – Восточный Северный мыс: 20 мая 1742 года во время полярного похода к ледяным водам Карского моря он сумел добраться до оконечности полуострова Таймыр. Тогда этому событию не придали большого значения и лишь спустя сто лет мыс переименовали в честь первопроходца – "мыс Челюскина". О жизни и героическом подвиге полярного исследователя проекту "Морская держава" рассказал эксперт Института стратегического развития Арктики Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Алексей Никифоров.Детство и начало карьерыПоскольку при жизни Семену Челюскину не удалось получить признание, многие факты его биографии запутаны и противоречивы. Наиболее вероятными датами рождения считаются – 1704 и 1707 годы. Местом рождения одни историки называют село Борищево, расположенное в Калужской губернии, другие – уездный город Белев в Тульской губернии.Получается, что в Москву на смотр дворянских недорослей в 1714 году – это первая точная дата в биографии Челюскина – он явился в возрасте семи или десяти лет и почти сразу же был зачислен в московскую Школу математических и навигацких наук, которую окончил через семь лет.В 1720-е годы нес службу на кораблях Балтийского флота в качестве навигатора, ученика штурмана и подштурмана. Также выполнял описания участков побережий Финского залива, обучал гардемаринов на Балтике.Великая Северная экспедицияВ апреле 1732 году вышел указ о проведении Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. В ее состав был включен и подштурман Челюскин, которому было поручено обеспечить экспедицию всем необходимым: провизией, одеждой, оборудованием и оружием. В ходе экспедиции помимо прочего, предстояло исследовать северный берег моря между Леной и Енисеем. Для этого был снаряжен специальный отряд под руководством Василия Прончищева, который сделал Челюскина членом своей команды. В состав отряда входило более 40 человек, в том числе и жена Прончищева – Татьяна, ставшая первой русской женщиной-полярницей.На исходе 1735 года исследователи направились к берегам полуострова Таймыр, но через год на обратном пути в районе устья реки Оленек умер друг и соратник Челюскина – Василий Прончищев, из-за чего северный поход был прерван. После смерти Прончищева руководителем отряда был назначен другой великий исследователь Харитон Лаптев.Именно в ходе работы отряда Лаптева Челюскин вместе с двумя добровольцами – казаками Фофановым и Гороховым в 1742 году отправился на север Таймыра, чтобы закончить начатые географические исследования.Чтобы добраться до крайней северной точки, у экспедиции ушло полтора месяца. За все это время было пройдено более 7 тысяч км, сделано множество описаний местностей, по которым они следовали. Записки Челюскина пестрят упоминаниями о том, как устают собаки, как теряют присутствие духа его спутники. Нехватку провианта возмещали за счет охоты на белых медведей. В последний раз подстрелить хищника удалось за три дня до того, как отряд добрался до мыса.Мыс, на котором Челюскин оказался 20 мая и широту которого он определил как 77°27’ северной широты, не произвела на измотанного моряка большого впечатления. В его записках встреча с ним описана так:После экспедиции Челюскин служил на Балтийском флоте на различных должностях. В 1751 году произведен в лейтенанты, а в 1754 году получил звание капитан-лейтенанта. Ушел в отставку 18 декабря 1756 года в чине капитана 3-го ранга. Умер великий русский полярный мореплаватель в ноябре 1764 года, место погребения точно не установлено, но наиболее вероятным является село Босарево Калужской губернии.Крупное географическое открытие XVIII векаВеликая Северная экспедиция стала одной из крупнейших научных экспедиций в истории человечества. По ее результатам впервые начали создаваться правильные, научнообоснованные и точные очертания берегов Северной Азии; окончательно установлено существование пролива, отделяющего Азию от Америки; открыт морской путь в Японию; открыта для европейцев и присоединена Аляска с Алеутскими островами; впервые начато научное изучение флоры и фауны Сибири, а также ее народов.Почти все задачи по изучению морского пути из Архангельска в Тихий океан, поставленные перед отрядами экспедиции, были решены.Челюскиным были произведены описи северной части Таймырского полуострова, проложен путь из Туруханска до устья Хатанги и продолжен путь к северной оконечности Таймыра вдоль восточного берега полуострова.Карты, составленные Челюскиным, оказались на удивление точными, прошли проверку временем. Это признавали самые придирчивые эксперты. Выдающийся исследователь Арктики Адольф Эрик Норденшельд – первый человек, прошедший Северным морским путем, писал: "Челюскин действительно посетил этот мыс. Верное очертание мыса его имени на картах дает основание к этому утверждению".Столетие спустя по Таймыру путешествовал будущий российский академик Александр Миддендорф. Именно по его предложению Русское географическое общество переименовало северную оконечность Евразии из мыса Восточно-Северный в мыс Челюскина. С 1878 года это название было внесено в международную литературу и карты.В настоящее время на мысе Челюскина находится полярная станция, радиометеорологический центр, где ежегодно зимуют от восьми до десяти российских ученых, которые активно изучают метеорологические условия, составляют важные сведения для навигации морских и воздушных судов. Здесь же расположен самый северный аэропорт на континенте.
https://ria.ru/20220414/reglament-1783610920.html
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таймыр, евразия, русское географическое общество
12:04 20.05.2022 (обновлено: 13:27 20.05.2022)
 

Семен Челюскин: первооткрыватель самых северных рубежей Евразии

© РИА Новости / Роман ДенисовВездеходы едут по заснеженной дороге на мысе Челюскин
Вездеходы едут по заснеженной дороге на мысе Челюскин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Роман Денисов
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Почти три века назад русский штурман и исследователь Семен Иванович Челюскин открыл самую северную точку Евразии – Восточный Северный мыс: 20 мая 1742 года во время полярного похода к ледяным водам Карского моря он сумел добраться до оконечности полуострова Таймыр. Тогда этому событию не придали большого значения и лишь спустя сто лет мыс переименовали в честь первопроходца – "мыс Челюскина". О жизни и героическом подвиге полярного исследователя проекту "Морская держава" рассказал эксперт Института стратегического развития Арктики Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Алексей Никифоров.

Детство и начало карьеры

Поскольку при жизни Семену Челюскину не удалось получить признание, многие факты его биографии запутаны и противоречивы. Наиболее вероятными датами рождения считаются – 1704 и 1707 годы. Местом рождения одни историки называют село Борищево, расположенное в Калужской губернии, другие – уездный город Белев в Тульской губернии.
Получается, что в Москву на смотр дворянских недорослей в 1714 году – это первая точная дата в биографии Челюскина – он явился в возрасте семи или десяти лет и почти сразу же был зачислен в московскую Школу математических и навигацких наук, которую окончил через семь лет.
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В 1720-е годы нес службу на кораблях Балтийского флота в качестве навигатора, ученика штурмана и подштурмана. Также выполнял описания участков побережий Финского залива, обучал гардемаринов на Балтике.

Великая Северная экспедиция

В апреле 1732 году вышел указ о проведении Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. В ее состав был включен и подштурман Челюскин, которому было поручено обеспечить экспедицию всем необходимым: провизией, одеждой, оборудованием и оружием. В ходе экспедиции помимо прочего, предстояло исследовать северный берег моря между Леной и Енисеем. Для этого был снаряжен специальный отряд под руководством Василия Прончищева, который сделал Челюскина членом своей команды. В состав отряда входило более 40 человек, в том числе и жена Прончищева – Татьяна, ставшая первой русской женщиной-полярницей.
© РИА Новости / В. Чин-Мо-ЦайМыс Челюскина. Полуостров Таймыр. В. Чин-Мо-Цай
Мыс Челюскина. Полуостров Таймыр. В. Чин-Мо-Цай - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай
Мыс Челюскина. Полуостров Таймыр. В. Чин-Мо-Цай
На исходе 1735 года исследователи направились к берегам полуострова Таймыр, но через год на обратном пути в районе устья реки Оленек умер друг и соратник Челюскина – Василий Прончищев, из-за чего северный поход был прерван. После смерти Прончищева руководителем отряда был назначен другой великий исследователь Харитон Лаптев.
Именно в ходе работы отряда Лаптева Челюскин вместе с двумя добровольцами – казаками Фофановым и Гороховым в 1742 году отправился на север Таймыра, чтобы закончить начатые географические исследования.
Чтобы добраться до крайней северной точки, у экспедиции ушло полтора месяца. За все это время было пройдено более 7 тысяч км, сделано множество описаний местностей, по которым они следовали. Записки Челюскина пестрят упоминаниями о том, как устают собаки, как теряют присутствие духа его спутники. Нехватку провианта возмещали за счет охоты на белых медведей. В последний раз подстрелить хищника удалось за три дня до того, как отряд добрался до мыса.
Мыс, на котором Челюскин оказался 20 мая и широту которого он определил как 77°27’ северной широты, не произвела на измотанного моряка большого впечатления. В его записках встреча с ним описана так:

"Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк – одно бревно, которое вез с собою".

После экспедиции Челюскин служил на Балтийском флоте на различных должностях. В 1751 году произведен в лейтенанты, а в 1754 году получил звание капитан-лейтенанта. Ушел в отставку 18 декабря 1756 года в чине капитана 3-го ранга. Умер великий русский полярный мореплаватель в ноябре 1764 года, место погребения точно не установлено, но наиболее вероятным является село Босарево Калужской губернии.

Крупное географическое открытие XVIII века

Великая Северная экспедиция стала одной из крупнейших научных экспедиций в истории человечества. По ее результатам впервые начали создаваться правильные, научнообоснованные и точные очертания берегов Северной Азии; окончательно установлено существование пролива, отделяющего Азию от Америки; открыт морской путь в Японию; открыта для европейцев и присоединена Аляска с Алеутскими островами; впервые начато научное изучение флоры и фауны Сибири, а также ее народов.
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Почти все задачи по изучению морского пути из Архангельска в Тихий океан, поставленные перед отрядами экспедиции, были решены.
Челюскиным были произведены описи северной части Таймырского полуострова, проложен путь из Туруханска до устья Хатанги и продолжен путь к северной оконечности Таймыра вдоль восточного берега полуострова.
Карты, составленные Челюскиным, оказались на удивление точными, прошли проверку временем. Это признавали самые придирчивые эксперты. Выдающийся исследователь Арктики Адольф Эрик Норденшельд – первый человек, прошедший Северным морским путем, писал: "Челюскин действительно посетил этот мыс. Верное очертание мыса его имени на картах дает основание к этому утверждению".
© РИА Новости / Роман ДенисовГеологи полярной станции на мысе Челюскин
Геологи полярной станции на мысе Челюскин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Роман Денисов
Геологи полярной станции на мысе Челюскин
Столетие спустя по Таймыру путешествовал будущий российский академик Александр Миддендорф. Именно по его предложению Русское географическое общество переименовало северную оконечность Евразии из мыса Восточно-Северный в мыс Челюскина. С 1878 года это название было внесено в международную литературу и карты.
В настоящее время на мысе Челюскина находится полярная станция, радиометеорологический центр, где ежегодно зимуют от восьми до десяти российских ученых, которые активно изучают метеорологические условия, составляют важные сведения для навигации морских и воздушных судов. Здесь же расположен самый северный аэропорт на континенте.
 
Морская державаТаймырЕвразияРусское географическое общество
 
 
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