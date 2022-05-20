https://ria.ru/20220520/chelyuskin-1789680612.html

Семен Челюскин: первооткрыватель самых северных рубежей Евразии

Семен Челюскин: первооткрыватель самых северных рубежей Евразии - РИА Новости, 20.05.2022

Семен Челюскин: первооткрыватель самых северных рубежей Евразии

Почти три века назад русский штурман и исследователь Семен Иванович Челюскин открыл самую северную точку Евразии – Восточный Северный мыс: 20 мая 1742 года во... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:04

2022-05-20T12:04

2022-05-20T13:27

морская держава

таймыр

евразия

русское географическое общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Почти три века назад русский штурман и исследователь Семен Иванович Челюскин открыл самую северную точку Евразии – Восточный Северный мыс: 20 мая 1742 года во время полярного похода к ледяным водам Карского моря он сумел добраться до оконечности полуострова Таймыр. Тогда этому событию не придали большого значения и лишь спустя сто лет мыс переименовали в честь первопроходца – "мыс Челюскина". О жизни и героическом подвиге полярного исследователя проекту "Морская держава" рассказал эксперт Института стратегического развития Арктики Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Алексей Никифоров.Детство и начало карьерыПоскольку при жизни Семену Челюскину не удалось получить признание, многие факты его биографии запутаны и противоречивы. Наиболее вероятными датами рождения считаются – 1704 и 1707 годы. Местом рождения одни историки называют село Борищево, расположенное в Калужской губернии, другие – уездный город Белев в Тульской губернии.Получается, что в Москву на смотр дворянских недорослей в 1714 году – это первая точная дата в биографии Челюскина – он явился в возрасте семи или десяти лет и почти сразу же был зачислен в московскую Школу математических и навигацких наук, которую окончил через семь лет.В 1720-е годы нес службу на кораблях Балтийского флота в качестве навигатора, ученика штурмана и подштурмана. Также выполнял описания участков побережий Финского залива, обучал гардемаринов на Балтике.Великая Северная экспедицияВ апреле 1732 году вышел указ о проведении Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. В ее состав был включен и подштурман Челюскин, которому было поручено обеспечить экспедицию всем необходимым: провизией, одеждой, оборудованием и оружием. В ходе экспедиции помимо прочего, предстояло исследовать северный берег моря между Леной и Енисеем. Для этого был снаряжен специальный отряд под руководством Василия Прончищева, который сделал Челюскина членом своей команды. В состав отряда входило более 40 человек, в том числе и жена Прончищева – Татьяна, ставшая первой русской женщиной-полярницей.На исходе 1735 года исследователи направились к берегам полуострова Таймыр, но через год на обратном пути в районе устья реки Оленек умер друг и соратник Челюскина – Василий Прончищев, из-за чего северный поход был прерван. После смерти Прончищева руководителем отряда был назначен другой великий исследователь Харитон Лаптев.Именно в ходе работы отряда Лаптева Челюскин вместе с двумя добровольцами – казаками Фофановым и Гороховым в 1742 году отправился на север Таймыра, чтобы закончить начатые географические исследования.Чтобы добраться до крайней северной точки, у экспедиции ушло полтора месяца. За все это время было пройдено более 7 тысяч км, сделано множество описаний местностей, по которым они следовали. Записки Челюскина пестрят упоминаниями о том, как устают собаки, как теряют присутствие духа его спутники. Нехватку провианта возмещали за счет охоты на белых медведей. В последний раз подстрелить хищника удалось за три дня до того, как отряд добрался до мыса.Мыс, на котором Челюскин оказался 20 мая и широту которого он определил как 77°27’ северной широты, не произвела на измотанного моряка большого впечатления. В его записках встреча с ним описана так:После экспедиции Челюскин служил на Балтийском флоте на различных должностях. В 1751 году произведен в лейтенанты, а в 1754 году получил звание капитан-лейтенанта. Ушел в отставку 18 декабря 1756 года в чине капитана 3-го ранга. Умер великий русский полярный мореплаватель в ноябре 1764 года, место погребения точно не установлено, но наиболее вероятным является село Босарево Калужской губернии.Крупное географическое открытие XVIII векаВеликая Северная экспедиция стала одной из крупнейших научных экспедиций в истории человечества. По ее результатам впервые начали создаваться правильные, научнообоснованные и точные очертания берегов Северной Азии; окончательно установлено существование пролива, отделяющего Азию от Америки; открыт морской путь в Японию; открыта для европейцев и присоединена Аляска с Алеутскими островами; впервые начато научное изучение флоры и фауны Сибири, а также ее народов.Почти все задачи по изучению морского пути из Архангельска в Тихий океан, поставленные перед отрядами экспедиции, были решены.Челюскиным были произведены описи северной части Таймырского полуострова, проложен путь из Туруханска до устья Хатанги и продолжен путь к северной оконечности Таймыра вдоль восточного берега полуострова.Карты, составленные Челюскиным, оказались на удивление точными, прошли проверку временем. Это признавали самые придирчивые эксперты. Выдающийся исследователь Арктики Адольф Эрик Норденшельд – первый человек, прошедший Северным морским путем, писал: "Челюскин действительно посетил этот мыс. Верное очертание мыса его имени на картах дает основание к этому утверждению".Столетие спустя по Таймыру путешествовал будущий российский академик Александр Миддендорф. Именно по его предложению Русское географическое общество переименовало северную оконечность Евразии из мыса Восточно-Северный в мыс Челюскина. С 1878 года это название было внесено в международную литературу и карты.В настоящее время на мысе Челюскина находится полярная станция, радиометеорологический центр, где ежегодно зимуют от восьми до десяти российских ученых, которые активно изучают метеорологические условия, составляют важные сведения для навигации морских и воздушных судов. Здесь же расположен самый северный аэропорт на континенте.

https://ria.ru/20220414/reglament-1783610920.html

https://ria.ru/20211021/kruzenshtern-1755652303.html

таймыр

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таймыр, евразия, русское географическое общество