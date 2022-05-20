https://ria.ru/20220520/bezrabotnye-1789751920.html
Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными
Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными - РИА Новости, 20.05.2022
Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными
Число зарегистрированных безработными в России сократилось за неделю на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:34
2022-05-20T15:34
2022-05-20T15:34
общество
татьяна голикова
антон котяков
безработица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России сократилось за неделю на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи", - сказала Голикова на совещании. Она также отметила, что на портале "Работа России" уже доступно более 2 миллионов предложений о работе – почти в 3 раза больше, чем численность зарегистрированных безработными.На совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что для работодателей разработано 1912 индивидуальных планов мероприятий, которые включают различные меры поддержки.Также организовано 2040 консультационных пунктов, а в 71 регионе на предприятия выезжают мобильные бригады, в 81 регионе за организациями закреплены персональные кураторы. Продолжается и приём заявок на переобучение граждан. Получено 83,4 тысячи заявок, а приступили к обучению почти 15,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html
https://ria.ru/20220516/regiony-1788712551.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, антон котяков, безработица
Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными
Голикова: число зарегистрированных безработными за неделю снизилось на 11 тысяч
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России сократилось за неделю на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи", - сказала Голикова на совещании. Она также отметила, что на портале "Работа России" уже доступно более 2 миллионов предложений о работе – почти в 3 раза больше, чем численность зарегистрированных безработными.
На совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков
рассказал, что для работодателей разработано 1912 индивидуальных планов мероприятий, которые включают различные меры поддержки.
Также организовано 2040 консультационных пунктов, а в 71 регионе на предприятия выезжают мобильные бригады, в 81 регионе за организациями закреплены персональные кураторы. Продолжается и приём заявок на переобучение граждан. Получено 83,4 тысячи заявок, а приступили к обучению почти 15,6 тысячи человек.