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Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными - РИА Новости, 20.05.2022
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Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными
Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными - РИА Новости, 20.05.2022
Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными
Число зарегистрированных безработными в России сократилось за неделю на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:34
2022-05-20T15:34
общество
татьяна голикова
антон котяков
безработица
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России сократилось за неделю на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи", - сказала Голикова на совещании. Она также отметила, что на портале "Работа России" уже доступно более 2 миллионов предложений о работе – почти в 3 раза больше, чем численность зарегистрированных безработными.На совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что для работодателей разработано 1912 индивидуальных планов мероприятий, которые включают различные меры поддержки.Также организовано 2040 консультационных пунктов, а в 71 регионе на предприятия выезжают мобильные бригады, в 81 регионе за организациями закреплены персональные кураторы. Продолжается и приём заявок на переобучение граждан. Получено 83,4 тысячи заявок, а приступили к обучению почти 15,6 тысячи человек.
https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html
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общество, татьяна голикова, антон котяков, безработица
15:34 20.05.2022
 
Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными

Голикова: число зарегистрированных безработными за неделю снизилось на 11 тысяч

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России сократилось за неделю на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
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"С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи", - сказала Голикова на совещании. Она также отметила, что на портале "Работа России" уже доступно более 2 миллионов предложений о работе – почти в 3 раза больше, чем численность зарегистрированных безработными.
На совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что для работодателей разработано 1912 индивидуальных планов мероприятий, которые включают различные меры поддержки.
Также организовано 2040 консультационных пунктов, а в 71 регионе на предприятия выезжают мобильные бригады, в 81 регионе за организациями закреплены персональные кураторы. Продолжается и приём заявок на переобучение граждан. Получено 83,4 тысячи заявок, а приступили к обучению почти 15,6 тысячи человек.
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ОбществоТатьяна ГоликоваАнтон КотяковБезработица
 
 
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