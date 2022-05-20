https://ria.ru/20220520/bezrabotnye-1789751920.html

Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными

Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными - РИА Новости, 20.05.2022

Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработными

Число зарегистрированных безработными в России сократилось за неделю на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:34

2022-05-20T15:34

2022-05-20T15:34

общество

татьяна голикова

антон котяков

безработица

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в России сократилось за неделю на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тысяч человек - до 679,1 тысячи", - сказала Голикова на совещании. Она также отметила, что на портале "Работа России" уже доступно более 2 миллионов предложений о работе – почти в 3 раза больше, чем численность зарегистрированных безработными.На совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что для работодателей разработано 1912 индивидуальных планов мероприятий, которые включают различные меры поддержки.Также организовано 2040 консультационных пунктов, а в 71 регионе на предприятия выезжают мобильные бригады, в 81 регионе за организациями закреплены персональные кураторы. Продолжается и приём заявок на переобучение граждан. Получено 83,4 тысячи заявок, а приступили к обучению почти 15,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20220417/posobie-1783927798.html

https://ria.ru/20220516/regiony-1788712551.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, татьяна голикова, антон котяков, безработица