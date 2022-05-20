13:36 20.05.2022 (обновлено: 13:37 20.05.2022)
Глава дипломатии ЕС заявил о нарастании миграционного кризиса
Миграционный кризис в мире возрастает из-за ситуации на Украине, заявил Боррель
© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что миграционный кризис в мире возрастает, на него оказала влияние ситуация на Украине, где перемещение беженцев может считаться крупнейшим со времен Второй мировой войны.
"Я очень рад, что верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди принимает впервые участие в заседании Совета ЕС по вопросам развития, поскольку миграционный кризис в мире нарастает, это касается не только Украины. В прошлом году цифры по миру составляли примерно 84-85 миллионов. С началом кризиса на Украине эти цифры, я боюсь, будут намного больше, поскольку число украинских беженцев является самым большим перемещением беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал Боррель перед началом заседания в Брюсселе Совета по иностранным делам в области развития.
Боррель также подчеркнул, что нельзя забывать "и о других кризисах беженцев, включая Мьянму, Афганистан, Венесуэлу, страны Сахеля".