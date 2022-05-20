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Более 14 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более 14 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 20.05.2022

Более 14 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Свыше 14 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:05

2022-05-20T10:05

2022-05-20T10:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Свыше 14 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 тысяч граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

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донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область