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ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации
ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:34
2022-05-20T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции&nbsp; уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских орудий, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3039 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:34 20.05.2022
 
ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации

Минобороны: российские войска уничтожили 952 украинских беспилотника за время спецоперации

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции  уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских орудий, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3039 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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