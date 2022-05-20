https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789711693.html

ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации

ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022

ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации

Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:34

2022-05-20T13:34

2022-05-20T13:34

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских орудий, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3039 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)