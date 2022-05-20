https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789711693.html
ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации
ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:34
2022-05-20T13:34
2022-05-20T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fd582c0faab3cf4d647eea1edaf30517.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских орудий, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3039 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_bf884f18bde5aa12bfba74746a58b0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВС России уничтожили почти тысячу украинских БПЛА за время спецоперации
Минобороны: российские войска уничтожили 952 украинских беспилотника за время спецоперации
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских орудий, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3039 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.