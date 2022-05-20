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Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789686000.html
Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации
Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации
Российские беспилотники в ходе специальной военной операции на Украине налетали уже 25 тысяч часов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:24
2022-05-20T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские беспилотники в ходе специальной военной операции на Украине налетали уже 25 тысяч часов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."За время операции налет составил уже более 25 тысяч часов", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.Он рассказал, что беспилотники в ходе спецоперации ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника. При этом повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей не допускается, отметил Шойгу."Полученная с помощью беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе времени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно", - добавил министр.
https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789685543.html
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в мире, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина
12:24 20.05.2022
 
Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации

Шойгу заявил, что российские беспилотники за время спецоперации налетали 25 тысяч часов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские беспилотники в ходе специальной военной операции на Украине налетали уже 25 тысяч часов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За время операции налет составил уже более 25 тысяч часов", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.
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12:22Специальная военная операция на Украине
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Он рассказал, что беспилотники в ходе спецоперации ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника. При этом повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей не допускается, отметил Шойгу.
"Полученная с помощью беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе времени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно", - добавил министр.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуУкраина
 
 
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