https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789686000.html
Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации
Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации
Российские беспилотники в ходе специальной военной операции на Украине налетали уже 25 тысяч часов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:24
2022-05-20T12:24
2022-05-20T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские беспилотники в ходе специальной военной операции на Украине налетали уже 25 тысяч часов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."За время операции налет составил уже более 25 тысяч часов", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.Он рассказал, что беспилотники в ходе спецоперации ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника. При этом повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей не допускается, отметил Шойгу."Полученная с помощью беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе времени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно", - добавил министр.
https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789685543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина
Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации
Шойгу заявил, что российские беспилотники за время спецоперации налетали 25 тысяч часов