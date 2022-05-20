https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789686000.html

Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации

Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022

Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации

Российские беспилотники в ходе специальной военной операции на Украине налетали уже 25 тысяч часов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:24

2022-05-20T12:24

2022-05-20T12:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

украина

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские беспилотники в ходе специальной военной операции на Украине налетали уже 25 тысяч часов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."За время операции налет составил уже более 25 тысяч часов", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.Он рассказал, что беспилотники в ходе спецоперации ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника. При этом повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей не допускается, отметил Шойгу."Полученная с помощью беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе времени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно", - добавил министр.

https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789685543.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина