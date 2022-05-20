https://ria.ru/20220520/avianosets-1789648486.html
Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования
Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования - РИА Новости, 20.05.2022
Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования
Американский атомный авианосец Ronald Reagan покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:27
2022-05-20T09:27
2022-05-20T09:27
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ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Американский атомный авианосец Ronald Reagan покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование, сообщило агентство Киодо.Отмечается, что "особых миссий", связанных с ситуацией на Украине, у авианосца нет. В субботу в порт Йокосука войдет другой атомный авианосец Abraham Lincoln.Япония укрепляет сотрудничество с США в военной сфере с учетом усиления присутствия Китая в регионе и ракетной программы КНДР. Не так давно, с 8 по 16 мая, Ronald Reagan провел совместные учения с военно-морскими силами самообороны Японии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, украина, кндр (северная корея)
Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования
Атомный авианосец США Ronald Reagan покинул базу в Японии, чтобы уйти в патрулирование