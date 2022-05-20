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Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования - РИА Новости, 20.05.2022
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Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования
Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования - РИА Новости, 20.05.2022
Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования
Американский атомный авианосец Ronald Reagan покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:27
2022-05-20T09:27
в мире
япония
сша
украина
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Американский атомный авианосец Ronald Reagan покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование, сообщило агентство Киодо.Отмечается, что "особых миссий", связанных с ситуацией на Украине, у авианосца нет. В субботу в порт Йокосука войдет другой атомный авианосец Abraham Lincoln.Япония укрепляет сотрудничество с США в военной сфере с учетом усиления присутствия Китая в регионе и ракетной программы КНДР. Не так давно, с 8 по 16 мая, Ronald Reagan провел совместные учения с военно-морскими силами самообороны Японии.
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япония
сша
украина
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в мире, япония, сша, украина, кндр (северная корея)
09:27 20.05.2022
 
Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования

Атомный авианосец США Ronald Reagan покинул базу в Японии, чтобы уйти в патрулирование

© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan BurkeАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Американский атомный авианосец Ronald Reagan покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование, сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что "особых миссий", связанных с ситуацией на Украине, у авианосца нет. В субботу в порт Йокосука войдет другой атомный авианосец Abraham Lincoln.
Япония укрепляет сотрудничество с США в военной сфере с учетом усиления присутствия Китая в регионе и ракетной программы КНДР. Не так давно, с 8 по 16 мая, Ronald Reagan провел совместные учения с военно-морскими силами самообороны Японии.
Токио - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 06:21
NHK: Япония и Британия могут начать сотрудничество в разработке истребителя
 
В миреЯпонияСШАУкраинаКНДР (Северная Корея)
 
 
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