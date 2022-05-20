https://ria.ru/20220520/avianosets-1789648486.html

Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования

Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования - РИА Новости, 20.05.2022

Атомный авианосец США покинул базу в Японии для патрулирования

Американский атомный авианосец Ronald Reagan покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:27

2022-05-20T09:27

2022-05-20T09:27

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ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Американский атомный авианосец Ronald Reagan покинул базу Йокосука недалеко от Токио, чтобы отправиться в длительное патрулирование, сообщило агентство Киодо.Отмечается, что "особых миссий", связанных с ситуацией на Украине, у авианосца нет. В субботу в порт Йокосука войдет другой атомный авианосец Abraham Lincoln.Япония укрепляет сотрудничество с США в военной сфере с учетом усиления присутствия Китая в регионе и ракетной программы КНДР. Не так давно, с 8 по 16 мая, Ronald Reagan провел совместные учения с военно-морскими силами самообороны Японии.

https://ria.ru/20220517/istrebitel-1788926471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, украина, кндр (северная корея)