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"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином - РИА Новости, 20.05.2022
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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20220520/astrakhan-1789666057.html
"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином
"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином - РИА Новости, 20.05.2022
"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином
Когда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе.
2022-05-20T12:00
2022-05-20T12:00
какая-то мистика
подкаст
астрахань
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"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином
Когда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе.
audio/mpeg
"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином
Когда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе.
audio/mpeg
О легендах Астрахани (которые мало известны даже местным жителям) рассказываем вместе с основательницей проекта “Хулиганские экскурсии” Натальей Туйгуновой.Этот эпизод подготовлен с помощью медиасообщества “Travel-Russia”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, астрахань, аудио
12:00 20.05.2022
 

"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином

Какая-то мистика
"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином
12:00
Читать ria.ru в
Когда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе.
О легендах Астрахани (которые мало известны даже местным жителям) рассказываем вместе с основательницей проекта “Хулиганские экскурсии” Натальей Туйгуновой.
Этот эпизод подготовлен с помощью медиасообщества “Travel-Russia”.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Звукорежиссер Андрей Темнов
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаПодкастАстрахань
 
 
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