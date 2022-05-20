https://ria.ru/20220520/astrakhan-1789666057.html

"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином

"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином - РИА Новости, 20.05.2022

"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином

Когда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе.

2022-05-20T12:00

2022-05-20T12:00

2022-05-20T12:00

какая-то мистика

подкаст

астрахань

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"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином Когда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе. audio/mpeg

"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и вином Когда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе. audio/mpeg

О легендах Астрахани (которые мало известны даже местным жителям) рассказываем вместе с основательницей проекта “Хулиганские экскурсии” Натальей Туйгуновой.Этот эпизод подготовлен с помощью медиасообщества “Travel-Russia”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, астрахань, аудио