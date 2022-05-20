https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789829583.html

Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область

Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область - РИА Новости, 20.05.2022

Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригласил президента России Владимира Путина приехать в регион, проверить исполнение поручения по... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:36

2022-05-20T19:36

2022-05-20T19:41

общество

калининград

калининградская область

антон алиханов

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригласил президента России Владимира Путина приехать в регион, проверить исполнение поручения по строительству культурно-образовательного кластера на острове Октябрьский.В пятницу Путин провел встречу с калининградским губернатором по видеосвязи."По вашему поручению мы ведем работу по строительству культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский. И вот образовательная часть уже готова. Пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить в Калининград, посмотреть, как это работает", - обратился Алиханов к президенту.Остров Октябрьский занимает площадь 385 гектаров – от центральной части Калининграда до административных границ города на востоке. На территории острова размещается специальный административный район, спортивные объекты, в том числе построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Калининград", строится культурно-образовательный и музейный кластер.

https://ria.ru/20220520/putin-1789817682.html

калининград

калининградская область

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, калининград, калининградская область, антон алиханов, владимир путин