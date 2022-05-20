Рейтинг@Mail.ru
Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789829583.html
Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область
Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область - РИА Новости, 20.05.2022
Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригласил президента России Владимира Путина приехать в регион, проверить исполнение поручения по... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:36
2022-05-20T19:41
общество
калининград
калининградская область
антон алиханов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/92/1561749271_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2eebfa73804951b29bbbc4541e839edd.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригласил президента России Владимира Путина приехать в регион, проверить исполнение поручения по строительству культурно-образовательного кластера на острове Октябрьский.В пятницу Путин провел встречу с калининградским губернатором по видеосвязи."По вашему поручению мы ведем работу по строительству культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский. И вот образовательная часть уже готова. Пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить в Калининград, посмотреть, как это работает", - обратился Алиханов к президенту.Остров Октябрьский занимает площадь 385 гектаров – от центральной части Калининграда до административных границ города на востоке. На территории острова размещается специальный административный район, спортивные объекты, в том числе построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Калининград", строится культурно-образовательный и музейный кластер.
https://ria.ru/20220520/putin-1789817682.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/92/1561749271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91f9c0b4c33b4b4274b61311cc5e1190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калининград, калининградская область, антон алиханов, владимир путин
19:36 20.05.2022 (обновлено: 19:41 20.05.2022)
 
Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область

Глава Калининградской области Алиханов пригласил президента Путина посетить регион

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригласил президента России Владимира Путина приехать в регион, проверить исполнение поручения по строительству культурно-образовательного кластера на острове Октябрьский.
В пятницу Путин провел встречу с калининградским губернатором по видеосвязи.
"По вашему поручению мы ведем работу по строительству культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский. И вот образовательная часть уже готова. Пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить в Калининград, посмотреть, как это работает", - обратился Алиханов к президенту.
Остров Октябрьский занимает площадь 385 гектаров – от центральной части Калининграда до административных границ города на востоке. На территории острова размещается специальный административный район, спортивные объекты, в том числе построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Калининград", строится культурно-образовательный и музейный кластер.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 18:54
Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на спецоперацию в его докладе
 
ОбществоКалининградКалининградская областьАнтон АлихановВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала