https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789829583.html
Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область
Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область - РИА Новости, 20.05.2022
Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригласил президента России Владимира Путина приехать в регион, проверить исполнение поручения по... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:36
2022-05-20T19:36
2022-05-20T19:41
общество
калининград
калининградская область
антон алиханов
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригласил президента России Владимира Путина приехать в регион, проверить исполнение поручения по строительству культурно-образовательного кластера на острове Октябрьский.В пятницу Путин провел встречу с калининградским губернатором по видеосвязи."По вашему поручению мы ведем работу по строительству культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский. И вот образовательная часть уже готова. Пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить в Калининград, посмотреть, как это работает", - обратился Алиханов к президенту.Остров Октябрьский занимает площадь 385 гектаров – от центральной части Калининграда до административных границ города на востоке. На территории острова размещается специальный административный район, спортивные объекты, в том числе построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Калининград", строится культурно-образовательный и музейный кластер.
https://ria.ru/20220520/putin-1789817682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калининград, калининградская область, антон алиханов, владимир путин
19:36 20.05.2022 (обновлено: 19:41 20.05.2022)
Алиханов пригласил Путина посетить Калининградскую область
Глава Калининградской области Алиханов пригласил президента Путина посетить регион