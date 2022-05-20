https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789810634.html

Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе"

Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе" - РИА Новости, 20.05.2022

Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе"

Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым выразил надежду, что Алиханов в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:27

2022-05-20T18:27

2022-05-20T18:27

политика

россия

калининградская область

владимир путин

антон алиханов

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НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым выразил надежду, что Алиханов в ближайшие годы будет продолжать работу "в том же духе"."Работа проделана хорошая. Качественная. И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы вы будете продолжать в таком же духе", - сказал Путин.При этом президент отметил, что есть и вопросы, которые он хотел бы обсудить с губернатором, в частности, сокращение в строительном секторе.

https://ria.ru/20220301/kaliningrad-1775780736.html

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Кирилл Волков

политика, россия, калининградская область, владимир путин, антон алиханов