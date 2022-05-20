https://ria.ru/20220520/alikhanov-1789810634.html
Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе"
Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе" - РИА Новости, 20.05.2022
Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе"
Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым выразил надежду, что Алиханов в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:27
2022-05-20T18:27
2022-05-20T18:27
политика
россия
калининградская область
владимир путин
антон алиханов
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым выразил надежду, что Алиханов в ближайшие годы будет продолжать работу "в том же духе"."Работа проделана хорошая. Качественная. И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы вы будете продолжать в таком же духе", - сказал Путин.При этом президент отметил, что есть и вопросы, которые он хотел бы обсудить с губернатором, в частности, сокращение в строительном секторе.
https://ria.ru/20220301/kaliningrad-1775780736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, калининградская область, владимир путин, антон алиханов
Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе"
Путин пожелал калининградскому губернатору Алиханову продолжать работать "в том же духе"
НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым выразил надежду, что Алиханов в ближайшие годы будет продолжать работу "в том же духе".
"Работа проделана хорошая. Качественная. И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы вы будете продолжать в таком же духе", - сказал Путин.
При этом президент отметил, что есть и вопросы, которые он хотел бы обсудить с губернатором, в частности, сокращение в строительном секторе.