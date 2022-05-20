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Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе" - РИА Новости, 20.05.2022
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Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе"
Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе" - РИА Новости, 20.05.2022
Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе"
Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым выразил надежду, что Алиханов в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:27
2022-05-20T18:27
политика
россия
калининградская область
владимир путин
антон алиханов
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым выразил надежду, что Алиханов в ближайшие годы будет продолжать работу "в том же духе"."Работа проделана хорошая. Качественная. И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы вы будете продолжать в таком же духе", - сказал Путин.При этом президент отметил, что есть и вопросы, которые он хотел бы обсудить с губернатором, в частности, сокращение в строительном секторе.
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политика, россия, калининградская область, владимир путин, антон алиханов
18:27 20.05.2022
 
Путин пожелал Алиханову продолжать работать "в том же духе"

Путин пожелал калининградскому губернатору Алиханову продолжать работать "в том же духе"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым
Президент РФ Владимир Путин с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым выразил надежду, что Алиханов в ближайшие годы будет продолжать работу "в том же духе".
"Работа проделана хорошая. Качественная. И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы вы будете продолжать в таком же духе", - сказал Путин.
При этом президент отметил, что есть и вопросы, которые он хотел бы обсудить с губернатором, в частности, сокращение в строительном секторе.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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ПолитикаРоссияКалининградская областьВладимир ПутинАнтон Алиханов
 
 
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