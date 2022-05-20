21:51 20.05.2022 (обновлено: 21:53 20.05.2022)
В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей
В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей в 2021 году
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в Адыгее в минувшем году достигли 33,5 миллиарда рублей, всего в республике в настоящее время реализуется 25 инвестпроектов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
В пятницу Кумилов выступил с отчётом об итогах своей работы в минувшем году перед депутатами Государственного совета — Хасэ республики. Он отметил, что по итогам года Адыгея заняла 11-е место национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.
"Всего за прошлый год инвестиции в основной капитал по полному кругу составили 33 с половиной миллиардов рублей. Сейчас в республике в работе находятся 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций более 77 миллиардов рублей", - сообщил Кумплов.
Он также отметил, что дальнейший рост инвестиций власти республики связывают с реализацией ряда крупных инвестпроектов, среди которых второй этап строительства молочно-товарных комплексов по производству и переработке молока, строительство универсального склада товаров интернет-магазина OZON и создание промзоны в Тахтамукайском районе.