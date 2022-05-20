https://ria.ru/20220520/adygeya-1789847592.html

В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей

В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.05.2022

В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей

Инвестиции в основной капитал в Адыгее в минувшем году достигли 33,5 миллиарда рублей, всего в республике в настоящее время реализуется 25 инвестпроектов,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:51

2022-05-20T21:51

2022-05-20T21:53

республика адыгея

экономика

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республика адыгея

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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в Адыгее в минувшем году достигли 33,5 миллиарда рублей, всего в республике в настоящее время реализуется 25 инвестпроектов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.В пятницу Кумилов выступил с отчётом об итогах своей работы в минувшем году перед депутатами Государственного совета — Хасэ республики. Он отметил, что по итогам года Адыгея заняла 11-е место национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.Он также отметил, что дальнейший рост инвестиций власти республики связывают с реализацией ряда крупных инвестпроектов, среди которых второй этап строительства молочно-товарных комплексов по производству и переработке молока, строительство универсального склада товаров интернет-магазина OZON и создание промзоны в Тахтамукайском районе.

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

россия

республика адыгея

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, республика адыгея