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В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.05.2022
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https://ria.ru/20220520/adygeya-1789847592.html
В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей
В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.05.2022
В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей
Инвестиции в основной капитал в Адыгее в минувшем году достигли 33,5 миллиарда рублей, всего в республике в настоящее время реализуется 25 инвестпроектов,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:51
2022-05-20T21:53
республика адыгея
экономика
россия
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в Адыгее в минувшем году достигли 33,5 миллиарда рублей, всего в республике в настоящее время реализуется 25 инвестпроектов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.В пятницу Кумилов выступил с отчётом об итогах своей работы в минувшем году перед депутатами Государственного совета — Хасэ республики. Он отметил, что по итогам года Адыгея заняла 11-е место национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.Он также отметил, что дальнейший рост инвестиций власти республики связывают с реализацией ряда крупных инвестпроектов, среди которых второй этап строительства молочно-товарных комплексов по производству и переработке молока, строительство универсального склада товаров интернет-магазина OZON и создание промзоны в Тахтамукайском районе.
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экономика, россия, республика адыгея
21:51 20.05.2022 (обновлено: 21:53 20.05.2022)
 
В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей

В Адыгее инвестиции в основной капитал достигли 33,5 миллиарда рублей в 2021 году

© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Fotolia / Arestov Andrew
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в Адыгее в минувшем году достигли 33,5 миллиарда рублей, всего в республике в настоящее время реализуется 25 инвестпроектов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
В пятницу Кумилов выступил с отчётом об итогах своей работы в минувшем году перед депутатами Государственного совета — Хасэ республики. Он отметил, что по итогам года Адыгея заняла 11-е место национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.
"Всего за прошлый год инвестиции в основной капитал по полному кругу составили 33 с половиной миллиардов рублей. Сейчас в республике в работе находятся 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций более 77 миллиардов рублей", - сообщил Кумплов.
Он также отметил, что дальнейший рост инвестиций власти республики связывают с реализацией ряда крупных инвестпроектов, среди которых второй этап строительства молочно-товарных комплексов по производству и переработке молока, строительство универсального склада товаров интернет-магазина OZON и создание промзоны в Тахтамукайском районе.
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