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Россия сможет экспортировать зерновые в нужных объемах, заявила Абрамченко - РИА Новости, 19.05.2022
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Россия сможет экспортировать зерновые в нужных объемах, заявила Абрамченко
Россия сможет экспортировать зерновые в нужных объемах, заявила Абрамченко - РИА Новости, 19.05.2022
Россия сможет экспортировать зерновые в нужных объемах, заявила Абрамченко
Россия сможет поставлять зерновые своим партнерам, в том числе Египту и странам Азии, в необходимых объемах с учетом баланса внутреннего рынка, заявила... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:42
2022-05-19T23:42
экономика
россия
египет
азия
виктория абрамченко
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия сможет поставлять зерновые своим партнерам, в том числе Египту и странам Азии, в необходимых объемах с учетом баланса внутреннего рынка, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."РФ полностью себя обеспечивает и зерновыми культурами в том числе, базовыми продуктами питания, сельскохозяйственным сырьем мы обеспечиваем себя сами, мы выполняем и перевыполняем по некоторым позициям многократно… излишки мы реализуем за рубеж. В настоящее время на мировом рынке продовольствия наблюдается кризис из-за того, что нарушены сегодня логистические маршруты поставки продовольствия, но Российская Федерация обеспечена полностью, и даже с точки зрения наших потребителей основных - это Египет, это страны Азии, с точки зрения зерновых культур, мы сможем нашим партнерам поставлять зерновые в необходимых объемах, с учетом баланса внутреннего рынка", - сказала Абрамченко.По ее словам, власти принимали необходимые решения для защиты внутреннего рынка. "Мы вводили квоты на экспорт зерна и вводили пошлины, для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны, и будем продолжать следить за самочувствием нашего внутреннего агропродовольственного рынка", - подчеркнула вице-премьер.
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экономика, россия, египет, азия, виктория абрамченко
23:42 19.05.2022
 
Россия сможет экспортировать зерновые в нужных объемах, заявила Абрамченко

Абрамченко: Россия может экспортировать зерновые в нужных объемах с учетом внутренних нужд

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия сможет поставлять зерновые своим партнерам, в том числе Египту и странам Азии, в необходимых объемах с учетом баланса внутреннего рынка, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"РФ полностью себя обеспечивает и зерновыми культурами в том числе, базовыми продуктами питания, сельскохозяйственным сырьем мы обеспечиваем себя сами, мы выполняем и перевыполняем по некоторым позициям многократно… излишки мы реализуем за рубеж. В настоящее время на мировом рынке продовольствия наблюдается кризис из-за того, что нарушены сегодня логистические маршруты поставки продовольствия, но Российская Федерация обеспечена полностью, и даже с точки зрения наших потребителей основных - это Египет, это страны Азии, с точки зрения зерновых культур, мы сможем нашим партнерам поставлять зерновые в необходимых объемах, с учетом баланса внутреннего рынка", - сказала Абрамченко.
По ее словам, власти принимали необходимые решения для защиты внутреннего рынка. "Мы вводили квоты на экспорт зерна и вводили пошлины, для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны, и будем продолжать следить за самочувствием нашего внутреннего агропродовольственного рынка", - подчеркнула вице-премьер.
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ЭкономикаРоссияЕгипетАзияВиктория Абрамченко
 
 
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