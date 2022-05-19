https://ria.ru/20220519/zernovye-1789614687.html

Россия сможет экспортировать зерновые в нужных объемах, заявила Абрамченко

Россия сможет экспортировать зерновые в нужных объемах, заявила Абрамченко - РИА Новости, 19.05.2022

Россия сможет экспортировать зерновые в нужных объемах, заявила Абрамченко

Россия сможет поставлять зерновые своим партнерам, в том числе Египту и странам Азии, в необходимых объемах с учетом баланса внутреннего рынка, заявила... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:42

2022-05-19T23:42

2022-05-19T23:42

экономика

россия

египет

азия

виктория абрамченко

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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Россия сможет поставлять зерновые своим партнерам, в том числе Египту и странам Азии, в необходимых объемах с учетом баланса внутреннего рынка, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."РФ полностью себя обеспечивает и зерновыми культурами в том числе, базовыми продуктами питания, сельскохозяйственным сырьем мы обеспечиваем себя сами, мы выполняем и перевыполняем по некоторым позициям многократно… излишки мы реализуем за рубеж. В настоящее время на мировом рынке продовольствия наблюдается кризис из-за того, что нарушены сегодня логистические маршруты поставки продовольствия, но Российская Федерация обеспечена полностью, и даже с точки зрения наших потребителей основных - это Египет, это страны Азии, с точки зрения зерновых культур, мы сможем нашим партнерам поставлять зерновые в необходимых объемах, с учетом баланса внутреннего рынка", - сказала Абрамченко.По ее словам, власти принимали необходимые решения для защиты внутреннего рынка. "Мы вводили квоты на экспорт зерна и вводили пошлины, для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны, и будем продолжать следить за самочувствием нашего внутреннего агропродовольственного рынка", - подчеркнула вице-премьер.

https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789612304.html

россия

египет

азия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, египет, азия, виктория абрамченко