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Зеленский не сможет бежать из страны, считает эксперт - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/zelenskiy-1789459775.html
Зеленский не сможет бежать из страны, считает эксперт
Зеленский не сможет бежать из страны, считает эксперт - РИА Новости, 19.05.2022
Зеленский не сможет бежать из страны, считает эксперт
Владимир Зеленский не сможет бежать с Украины и организовать правительство в изгнании, так как западные кураторы его просто ликвидируют, считает директор... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:54
2022-05-19T13:54
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
светлана тихановская
владимир жарихин
донбасс
россия
украина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет бежать с Украины и организовать правительство в изгнании, так как западные кураторы его просто ликвидируют, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов."Я не думаю, что Зеленский куда-то убежит из страны. Подобные сюжеты обычно заканчиваются какой-то жирной точкой. Очевидно, что после того, как в жертву принесли целую страну, она будет гореть столько, сколько они смогут поддерживать этот адский огонь, Зеленского просто ликвидируют. Кто его куда отпустит дальше Львовской области? Он роль отыграет и будет утилизирован, это 100%", - сказал он в ходе круглого стола на тему: "Украина: "команда Зе" три года у власти" в МИА "Россия сегодня".Мартынов пояснил, что Зеленский это понимает, поскольку "парень неглупый". "Другое дело, что возможностей нет. Коридор же узкий - либо застрелиться, либо ждать чуда какого-то, отрабатывая все необходимые моменты. Когда он начнет чуть-чуть колебаться, найдется кто-то, кто даст подзатыльник", - подчеркнул он.По мнению эксперта, Зеленский будет неугоден Западу, если перестанет исполнять навязанную ему роль и попытается выйти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. "Неглупые люди проектировали все эти истории и прекрасно понимали, что линия прямой коммуникации с российским президентом может все их планы порушить... Есть определенные красные линии, никакой эмоциональный или личный контакт с Путиным невозможен", - сказал Мартынов.Он также добавил, что Зеленскому не дадут убежать с Украины, поскольку он может сболтнуть лишнего, что не в интересах западных кураторов.Однако заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил, что Зеленского могут использовать для формирования правительства в изгнании, чтобы не признавать возможное новое руководство Украины. "Создать ситуацию, когда Украина окажется очередной непризнанной республикой. Может сгодиться Зеленский для этого. Вы посмотрите, даже эту домохозяйку (лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, уехавшую в Литву - ред.) и то постоянно используют в этом качестве, приглашают на всякие тусовки, ручку жмут", - пояснил свою точку зрения Жарихин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/vosstanovlenie-1789455534.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
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политика, владимир путин, светлана тихановская, владимир жарихин, донбасс, россия, украина, институт стран снг, владимир зеленский, алексей мартынов (политолог)
13:54 19.05.2022
 
Зеленский не сможет бежать из страны, считает эксперт

Эксперт Мартынов: Зеленский не сможет бежать из страны, его ликвидируют западные кураторы

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет бежать с Украины и организовать правительство в изгнании, так как западные кураторы его просто ликвидируют, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Я не думаю, что Зеленский куда-то убежит из страны. Подобные сюжеты обычно заканчиваются какой-то жирной точкой. Очевидно, что после того, как в жертву принесли целую страну, она будет гореть столько, сколько они смогут поддерживать этот адский огонь, Зеленского просто ликвидируют. Кто его куда отпустит дальше Львовской области? Он роль отыграет и будет утилизирован, это 100%", - сказал он в ходе круглого стола на тему: "Украина: "команда Зе" три года у власти" в МИА "Россия сегодня".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Мартынов пояснил, что Зеленский это понимает, поскольку "парень неглупый". "Другое дело, что возможностей нет. Коридор же узкий - либо застрелиться, либо ждать чуда какого-то, отрабатывая все необходимые моменты. Когда он начнет чуть-чуть колебаться, найдется кто-то, кто даст подзатыльник", - подчеркнул он.
По мнению эксперта, Зеленский будет неугоден Западу, если перестанет исполнять навязанную ему роль и попытается выйти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. "Неглупые люди проектировали все эти истории и прекрасно понимали, что линия прямой коммуникации с российским президентом может все их планы порушить... Есть определенные красные линии, никакой эмоциональный или личный контакт с Путиным невозможен", - сказал Мартынов.
Он также добавил, что Зеленскому не дадут убежать с Украины, поскольку он может сболтнуть лишнего, что не в интересах западных кураторов.
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Однако заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил, что Зеленского могут использовать для формирования правительства в изгнании, чтобы не признавать возможное новое руководство Украины. "Создать ситуацию, когда Украина окажется очередной непризнанной республикой. Может сгодиться Зеленский для этого. Вы посмотрите, даже эту домохозяйку (лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, уехавшую в Литву - ред.) и то постоянно используют в этом качестве, приглашают на всякие тусовки, ручку жмут", - пояснил свою точку зрения Жарихин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинСветлана ТихановскаяВладимир ЖарихинДонбассРоссияУкраинаИнститут стран СНГВладимир ЗеленскийАлексей Мартынов (политолог)
 
 
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