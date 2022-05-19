15:10 19.05.2022 (обновлено: 15:11 19.05.2022)
Прокуратура ДНР обработала более 600 заявлений потерпевших от действий ВСУ
Прокуратура ДНР обработала более 600 заявлений потерпевших от действий украинских войск
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожилая женщина у разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя
Пожилая женщина у разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой народной республики обработала на освобожденных территориях Донбасса уже более 600 заявлений потерпевших от действий украинских войск, сообщила РИА Новости прокурор-криминалист следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Екатерина Гущина.
"На данный момент обработано 646 заявлений потерпевших, данные лица признаны потерпевшими, их показания приобщены к уголовному делу. Работа с потерпевшими ведется, в том числе, и в пунктах временного размещения", - сказала она.
По ее словам, люди предоставляют прокурорам и следователям фотодоказательства преступлений украинских войск.
"Работа по фиксации преступных действий вооруженных формирований Украины будет продолжаться в дальнейшем. Все результаты будут приобщены к уголовному делу для направления его в суд", - отметила Гущина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.