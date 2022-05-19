https://ria.ru/20220519/zayavleniya-1789492862.html

Прокуратура ДНР обработала более 600 заявлений потерпевших от действий ВСУ

Прокуратура ДНР обработала более 600 заявлений потерпевших от действий ВСУ - РИА Новости, 19.05.2022

Прокуратура ДНР обработала более 600 заявлений потерпевших от действий ВСУ

Прокуратура Донецкой народной республики обработала на освобожденных территориях Донбасса уже более 600 заявлений потерпевших от действий украинских войск,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:10

2022-05-19T15:10

2022-05-19T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788782691_236:479:3026:2048_1920x0_80_0_0_0bed9eb8fb11bd31b5dc203687c9286c.jpg

ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой народной республики обработала на освобожденных территориях Донбасса уже более 600 заявлений потерпевших от действий украинских войск, сообщила РИА Новости прокурор-криминалист следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Екатерина Гущина."На данный момент обработано 646 заявлений потерпевших, данные лица признаны потерпевшими, их показания приобщены к уголовному делу. Работа с потерпевшими ведется, в том числе, и в пунктах временного размещения", - сказала она.По ее словам, люди предоставляют прокурорам и следователям фотодоказательства преступлений украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донбасс, украина, россия, ситуация в днр и лнр