https://ria.ru/20220519/zapret-1789393735.html
В ГД одобрили проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
В ГД одобрили проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.05.2022
В ГД одобрили проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:29
2022-05-19T10:29
2022-05-19T13:24
общество
василий пискарев
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России."Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении", - сказал председатель комитета Василий Пискарев.Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. Помимо этого, как уточняется в пояснительной записке, суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства."Хочу подчеркнуть: этим законопроектом мы никак не нарушаем права тех россиян - потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями", - сказал Пискарев.Кроме этого, он пояснил, что норма об обязательном получении детей гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на момент вступления в силу указанного запрета от родителей иностранцев, позволит российским уполномоченным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей. "При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства, чтобы не допустить дискриминацию прав гражданина РФ, исходя из гражданства супруга", - подчеркнул парламентарий.Концепцию данного законопроекта поддержал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, являющийся соисполнителем по нему. Правительство РФ в свою очередь также поддерживает принятие инициативы в первом чтении.
https://ria.ru/20220329/zakon-1780600138.html
https://ria.ru/20220121/ombudsmen-1768875493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, василий пискарев, госдума рф, россия
10:29 19.05.2022 (обновлено: 13:24 19.05.2022)
В ГД одобрили проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России.
"Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении", - сказал председатель комитета Василий Пискарев
.
Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму
новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ
, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. Помимо этого, как уточняется в пояснительной записке, суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства.
"Хочу подчеркнуть: этим законопроектом мы никак не нарушаем права тех россиян - потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями", - сказал Пискарев.
Кроме этого, он пояснил, что норма об обязательном получении детей гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на момент вступления в силу указанного запрета от родителей иностранцев, позволит российским уполномоченным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей. "При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства, чтобы не допустить дискриминацию прав гражданина РФ, исходя из гражданства супруга", - подчеркнул парламентарий.
Концепцию данного законопроекта поддержал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, являющийся соисполнителем по нему. Правительство РФ в свою очередь также поддерживает принятие инициативы в первом чтении.