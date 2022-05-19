https://ria.ru/20220519/zapret-1789393735.html

В ГД одобрили проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

В ГД одобрили проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.05.2022

В ГД одобрили проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:29

2022-05-19T10:29

2022-05-19T13:24

общество

василий пискарев

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России."Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении", - сказал председатель комитета Василий Пискарев.Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. Помимо этого, как уточняется в пояснительной записке, суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства."Хочу подчеркнуть: этим законопроектом мы никак не нарушаем права тех россиян - потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями", - сказал Пискарев.Кроме этого, он пояснил, что норма об обязательном получении детей гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на момент вступления в силу указанного запрета от родителей иностранцев, позволит российским уполномоченным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей. "При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства, чтобы не допустить дискриминацию прав гражданина РФ, исходя из гражданства супруга", - подчеркнул парламентарий.Концепцию данного законопроекта поддержал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, являющийся соисполнителем по нему. Правительство РФ в свою очередь также поддерживает принятие инициативы в первом чтении.

https://ria.ru/20220329/zakon-1780600138.html

https://ria.ru/20220121/ombudsmen-1768875493.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, василий пискарев, госдума рф, россия