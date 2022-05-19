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Генконсульство России в США смогло разморозить банковский счет
Генконсульство России в США смогло разморозить банковский счет - РИА Новости, 19.05.2022
Генконсульство России в США смогло разморозить банковский счет
Генконсульство РФ в американском городе Хьюстоне решило вопрос с возобновлением банковского обслуживания, которое было приостановлено с марта, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:53
2022-05-19T03:53
2022-05-19T03:53
хьюстон
нью-йорк (город)
bank of america
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александр захаров (генконсул)
вашингтон
сша
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Генконсульство РФ в американском городе Хьюстоне решило вопрос с возобновлением банковского обслуживания, которое было приостановлено с марта, сообщил РИА Новости генеральный консул Александр Захаров."На днях получили сообщение о согласии на открытие счета", — сказал Захаров.В марте Bank of America заморозил счета российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке. Генконсульство в Нью-Йорке ранее также сообщило о решении проблемы.
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хьюстон, нью-йорк (город), bank of america, в мире, александр захаров (генконсул), вашингтон, сша, россия
Генконсульство России в США смогло разморозить банковский счет
Генконсульство России в Хьюстоне решило вопрос с банковским счетом после заморозки