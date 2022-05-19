Рейтинг@Mail.ru
В Калуге задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/zaderzhanie-1789581385.html
В Калуге задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня
В Калуге задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня - РИА Новости, 19.05.2022
В Калуге задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня
Полиция в Калуге задержала молодого человека 2000 года рождения, изображенного на опубликованных в соцсетях фото, в которых пользователи усмотрели осквернение... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:09
2022-05-19T20:09
происшествия
владислав шапша
калуга
калужская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787695184_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_efef6705e2a8c8ff164099ccc08f1bc0.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Полиция в Калуге задержала молодого человека 2000 года рождения, изображенного на опубликованных в соцсетях фото, в которых пользователи усмотрели осквернение Вечного огня, сообщает УМВД по региону.В соцсетях появилось фото, как молодой человек в темное время суток стоит на плите мемориала и, предположительно, мочится на горящий огонь. Прокуратура Калуги начала проверку "информации об осквернении постамента Вечному огню"."Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области в результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены личность и местонахождение молодого человека, изображенного на фотографии возле Вечного огня, распространившейся в сети интернет. Им оказался местный житель, 2000 года рождения", - сообщает УМВД по региону.Отмечается, что гражданин доставлен в отдел полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.Губернатор Калужской области Владислав Шапша осудил действия калужанина в своем Telegram-канале."Негодование и возмущение в соцсетях вызвало фото этого чудовищного вандализма. Солидарен с жителями Калужской области - сотворивший такое должен быть наказан", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789508285.html
https://ria.ru/20220515/osuzhdenie-1788610490.html
калуга
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787695184_458:0:3187:2047_1920x0_80_0_0_17db9dbd969eb6205761b51deb74d5da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владислав шапша, калуга, калужская область, россия
20:09 19.05.2022
 
В Калуге задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

В Калуге задержали молодого человека за осквернение Вечного огня

© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Полиция в Калуге задержала молодого человека 2000 года рождения, изображенного на опубликованных в соцсетях фото, в которых пользователи усмотрели осквернение Вечного огня, сообщает УМВД по региону.
В соцсетях появилось фото, как молодой человек в темное время суток стоит на плите мемориала и, предположительно, мочится на горящий огонь. Прокуратура Калуги начала проверку "информации об осквернении постамента Вечному огню".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
15:55
СК завел дело после осквернения памятника советским солдатам в Риге
"Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области в результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены личность и местонахождение молодого человека, изображенного на фотографии возле Вечного огня, распространившейся в сети интернет. Им оказался местный житель, 2000 года рождения", - сообщает УМВД по региону.
Отмечается, что гражданин доставлен в отдел полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша осудил действия калужанина в своем Telegram-канале.
"Негодование и возмущение в соцсетях вызвало фото этого чудовищного вандализма. Солидарен с жителями Калужской области - сотворивший такое должен быть наказан", - написал губернатор.
Монумент Спасибо, освободителям в городе Пиештяны, Словакия - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 00:14
Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам
 
ПроисшествияВладислав ШапшаКалугаКалужская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала