https://ria.ru/20220519/zaderzhanie-1789581385.html

В Калуге задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

В Калуге задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня - РИА Новости, 19.05.2022

В Калуге задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

Полиция в Калуге задержала молодого человека 2000 года рождения, изображенного на опубликованных в соцсетях фото, в которых пользователи усмотрели осквернение... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:09

2022-05-19T20:09

2022-05-19T20:09

происшествия

владислав шапша

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Полиция в Калуге задержала молодого человека 2000 года рождения, изображенного на опубликованных в соцсетях фото, в которых пользователи усмотрели осквернение Вечного огня, сообщает УМВД по региону.В соцсетях появилось фото, как молодой человек в темное время суток стоит на плите мемориала и, предположительно, мочится на горящий огонь. Прокуратура Калуги начала проверку "информации об осквернении постамента Вечному огню"."Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Калужской области в результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены личность и местонахождение молодого человека, изображенного на фотографии возле Вечного огня, распространившейся в сети интернет. Им оказался местный житель, 2000 года рождения", - сообщает УМВД по региону.Отмечается, что гражданин доставлен в отдел полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.Губернатор Калужской области Владислав Шапша осудил действия калужанина в своем Telegram-канале."Негодование и возмущение в соцсетях вызвало фото этого чудовищного вандализма. Солидарен с жителями Калужской области - сотворивший такое должен быть наказан", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789508285.html

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происшествия, владислав шапша, калуга, калужская область, россия