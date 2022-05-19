https://ria.ru/20220519/zabastovka-1789480261.html

Французские профсоюзы призвали сотрудников МИД к забастовке

Французские профсоюзы призвали сотрудников МИД к забастовке - РИА Новости, 19.05.2022

Французские профсоюзы призвали сотрудников МИД к забастовке

Несколько французских профсоюзов призвали к забастовке у здания МИД Франции на Набережной Орсе 2 июня из-за "надвигающейся лавины реформ", в частности, по... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:43

2022-05-19T14:43

2022-05-19T14:47

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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Несколько французских профсоюзов призвали к забастовке у здания МИД Франции на Набережной Орсе 2 июня из-за "надвигающейся лавины реформ", в частности, по сокращению численности дипломатического корпуса, сообщает в четверг агентство Франс Пресс.Шесть профсоюзов, а также группа из 400 молодых дипломатов недовольны реформой, предполагающей сокращение консульской деятельности и сокращение рабочих мест в дипломатических ведомствах на 50%. Все они обеспокоены "постепенным исчезновением" министерства иностранных дел, численность дипломатов которого уже сократилась вдвое менее, чем за 30 лет.Самая спорная реформа касается "постепенного упразднения" к 2023 году двух исторических должностей во французской дипломатии - полномочных министров и советников по международным делам. Предполагается, что эти дипломаты, которых насчитывается около 700 человек, должны войти в состав нового органа "государственных администраторов".По мнению дипломатов, "эти меры по демонтажу дипломатического корпуса - нонсенс в то время, когда в Европу вернулась война" .Эта забастовка станет второй в истории министерства иностранных дел Франции. Первая прошла в 2003 году из-за пособий.Франция находится на третьем месте после США и Китая по численности дипломатического корпуса в мире. Около 14 тысяч человек работают при французском МИД.

https://ria.ru/20220519/protest-1789405098.html

https://ria.ru/20220519/stychka-1789386193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, франция, европа, сша