https://ria.ru/20220519/yokokhama-1789396378.html
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2022
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области
Компания Йокохама намерена возобновить производство автомобильных шин в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:41
2022-05-19T10:41
2022-05-19T10:41
липецкая область
игорь артамонов
автомобили
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Компания Йокохама намерена возобновить производство автомобильных шин в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором предприятия Такаока Тацуя.По его словам, о временной приостановке производства компания объявила в конце марта, аргументируя это возникшими сложностями с доставкой материалов. Сотрудникам назначили две трети от средней зарплаты и ввели режим простоя. В конце апреля компанию уведомили, что если не будет найдено решение проблемы, администрация региона поможет персоналу трудоустроиться на другие предприятия.Артамонов отметил, что сегодня удалось найти решение по ряду сложных вопросов. В частности, наладить поставки каучука. Первую партию ожидают уже в конце мая, а в начале июня планируют запустить производство.Гендиректор Йокохамы пояснил, что выход из режима простоя будет постепенным, но при этом все сотрудники будут получать 100% зарплаты, даже если пока не привлечены к работе.
https://ria.ru/20220519/tekhnika-1789395758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, автомобили
ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости
. Компания Йокохама намерена возобновить производство автомобильных шин в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов
по итогам встречи с генеральным директором предприятия Такаока Тацуя.
По его словам, о временной приостановке производства компания объявила в конце марта, аргументируя это возникшими сложностями с доставкой материалов. Сотрудникам назначили две трети от средней зарплаты и ввели режим простоя. В конце апреля компанию уведомили, что если не будет найдено решение проблемы, администрация региона поможет персоналу трудоустроиться на другие предприятия.
Артамонов отметил, что сегодня удалось найти решение по ряду сложных вопросов. В частности, наладить поставки каучука. Первую партию ожидают уже в конце мая, а в начале июня планируют запустить производство.
Гендиректор Йокохамы пояснил, что выход из режима простоя будет постепенным, но при этом все сотрудники будут получать 100% зарплаты, даже если пока не привлечены к работе.
"Мы ценим, когда держат слово и выполняют взятые на себя обязательства. Власти региона, в свою очередь, готовы помогать с решением трудностей бизнесу, который желает продолжать работать на территории Липецкой области и России", - сказал Артамонов