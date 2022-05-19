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Йокохама возобновляет производство в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220519/yokokhama-1789396378.html
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области - РИА Новости, 19.05.2022
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области
Компания Йокохама намерена возобновить производство автомобильных шин в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:41
2022-05-19T10:41
липецкая область
игорь артамонов
автомобили
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Компания Йокохама намерена возобновить производство автомобильных шин в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором предприятия Такаока Тацуя.По его словам, о временной приостановке производства компания объявила в конце марта, аргументируя это возникшими сложностями с доставкой материалов. Сотрудникам назначили две трети от средней зарплаты и ввели режим простоя. В конце апреля компанию уведомили, что если не будет найдено решение проблемы, администрация региона поможет персоналу трудоустроиться на другие предприятия.Артамонов отметил, что сегодня удалось найти решение по ряду сложных вопросов. В частности, наладить поставки каучука. Первую партию ожидают уже в конце мая, а в начале июня планируют запустить производство.Гендиректор Йокохамы пояснил, что выход из режима простоя будет постепенным, но при этом все сотрудники будут получать 100% зарплаты, даже если пока не привлечены к работе.
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игорь артамонов, автомобили
10:41 19.05.2022
 

Йокохама возобновляет производство в Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиЙокохама возобновляет производство в Липецкой области
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Йокохама возобновляет производство в Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Компания Йокохама намерена возобновить производство автомобильных шин в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи с генеральным директором предприятия Такаока Тацуя.
По его словам, о временной приостановке производства компания объявила в конце марта, аргументируя это возникшими сложностями с доставкой материалов. Сотрудникам назначили две трети от средней зарплаты и ввели режим простоя. В конце апреля компанию уведомили, что если не будет найдено решение проблемы, администрация региона поможет персоналу трудоустроиться на другие предприятия.
Индезит Интернешнл планирует продолжать работу в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 10:37Липецкая область
"Индезит Интернешнл" планирует продолжать работу в Липецкой области
Артамонов отметил, что сегодня удалось найти решение по ряду сложных вопросов. В частности, наладить поставки каучука. Первую партию ожидают уже в конце мая, а в начале июня планируют запустить производство.
Гендиректор Йокохамы пояснил, что выход из режима простоя будет постепенным, но при этом все сотрудники будут получать 100% зарплаты, даже если пока не привлечены к работе.
"Мы ценим, когда держат слово и выполняют взятые на себя обязательства. Власти региона, в свою очередь, готовы помогать с решением трудностей бизнесу, который желает продолжать работать на территории Липецкой области и России", - сказал Артамонов
 
Липецкая областьИгорь АртамоновАвтомобили
 
 
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