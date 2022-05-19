https://ria.ru/20220519/vystavka-1789316481.html

Департамент культуры Москвы и РИА Новости открыли выставку о Дне Победы

Департамент культуры Москвы и РИА Новости открыли выставку о Дне Победы - РИА Новости, 19.05.2022

Департамент культуры Москвы и РИА Новости открыли выставку о Дне Победы

Организатором выставки выступил Департамент культуры города Москвы. В экспозицию, в основе которой фотокадры событий 9 мая 1945 года, страницы газет,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:00

2022-05-19T08:00

2022-05-19T08:13

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В год 77-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне на Арбате в Москве открылась выставка "Этот день Победы". Организатором выставки выступил Департамент культуры города Москвы. В экспозицию, в основе которой фотокадры событий 9 мая 1945 года, страницы газет, театральные афиши, вошли и редкие архивные фотографии из фотобанка РИА Новости. Материалы для выставки были также предоставлены Музеем Москвы и Музеем Большого театра России. Увидеть выставку можно до 31 мая включительно.Открывают экспозицию фотографии утра 9 мая 1945 года, когда в самые ранние часы люди вышли на улицы и площади Москвы поделиться безграничной радостью с близкими, и с незнакомыми людьми. Песни и танцы, чествование военных, концерты и стихийные митинги во славу народа-победителя и советской армии заполнили в эти часы столицу, а газеты Победы официально сообщили о военной капитуляции германских вооруженных сил и о Приказе Верховного главнокомандующего "Об объявлении 9 мая Праздником Победы".Хронологию фотовыставки продолжают памятные фотографии из личных архивов бойцов советской армии, где сослуживцы и друзья запечатлены в великий День Победы в расположении своих войск и за пределами Родины - в Германии, Австрии, Чехословакии.В эти же первые дни и месяцы после Победы и в Москве, и за пределами страны не прекращалась концертная и гастрольная деятельность советских артистов. Об этом напомнят пожелтевшие афиши военных лет, а своими воспоминаниями поделятся артисты Большого театра - некоторые из них прошли в годы войны и боевой путь.Знаки Победы - грамоты и благодарности командования советской армии бойцам и командирам за разгром немцев под Берлином и фотографии победного салюта на Красной площади завершат рассказ об этом великом дне.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков

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Артем Смирнов

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