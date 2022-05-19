Вышинский прокомментировал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ
Вышинский призвал изучить пункт о лишении лицензий в проекте по мерам для иностранных СМИ
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Необходимо внимательно изучить положение о лишении лицензии в законопроекте, который предусматривает ответные меры для иностранных СМИ, сообщил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
"Понятно, что масштаб санкций растёт в отношении наших СМИ, Sputnik. В Прибалтике, в Европе они носят уже достаточно жесткий характер, если, например, в четырех странах европейского Союза уже прекращено вещание наших радиостанций, закрыты доступы к нашим сайтам, то в Прибалтике просто продолжается судебное преследование наших коллег, наших журналистов", - сказал Вышинский на заседании в ГД.
Он поддержал действия, которые носят зеркальный характер по отношению к тем странам, которые применяют санкции по отношению к российским СМИ.
"Я как журналист, как человек, чьё СМИ опять же было закрыто во внесудебном порядке, когда слышу "внесудебный порядок" слово, словосочетание, оно меня всегда настораживает, как журналиста, как руководителя СМИ. В этом смысле я тоже со скепсисом отношусь к тезису о том, что Генпрокуратура получит полномочия во внесудебном порядке инициировать лишение лицензии", - отметил он.
Вышинский обратился к присутствующим и попросил ещё раз внимательно изучить положение, которое связано с лишением лицензии.
Законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, а также наделяющий генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию, был внесен в Госдуму 6 апреля. Законопроект может быть рассмотрен депутатами Госдумы 18 мая.
Законопроект предлагает дополнить закон о СМИ новой статьей, наделив генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.
Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская