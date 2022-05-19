https://ria.ru/20220519/vyshinskiy-1789573433.html

Вышинский прокомментировал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ

Вышинский прокомментировал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ - РИА Новости, 19.05.2022

Вышинский прокомментировал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ

Необходимо внимательно изучить положение о лишении лицензии в законопроекте, который предусматривает ответные меры для иностранных СМИ, сообщил исполнительный... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:28

2022-05-19T19:28

2022-05-19T19:28

россия

госдума рф

кирилл вышинский

политика

медиа - общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Необходимо внимательно изучить положение о лишении лицензии в законопроекте, который предусматривает ответные меры для иностранных СМИ, сообщил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский."Понятно, что масштаб санкций растёт в отношении наших СМИ, Sputnik. В Прибалтике, в Европе они носят уже достаточно жесткий характер, если, например, в четырех странах европейского Союза уже прекращено вещание наших радиостанций, закрыты доступы к нашим сайтам, то в Прибалтике просто продолжается судебное преследование наших коллег, наших журналистов", - сказал Вышинский на заседании в ГД.Он поддержал действия, которые носят зеркальный характер по отношению к тем странам, которые применяют санкции по отношению к российским СМИ.Вышинский обратился к присутствующим и попросил ещё раз внимательно изучить положение, которое связано с лишением лицензии.Законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, а также наделяющий генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию, был внесен в Госдуму 6 апреля. Законопроект может быть рассмотрен депутатами Госдумы 18 мая.Законопроект предлагает дополнить закон о СМИ новой статьей, наделив генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220519/rkn-1789557956.html

https://ria.ru/20220519/feyki-1789530512.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, госдума рф, кирилл вышинский, политика, медиа - общество