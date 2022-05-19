https://ria.ru/20220519/vosstanovlenie-1789455534.html

Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским план по восстановлению Украины

Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским план по восстановлению Украины - РИА Новости, 19.05.2022

Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским план по восстановлению Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с Владимиром Зеленским предложенный накануне план по восстановлению Украины, а также обещала в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:43

2022-05-19T13:43

2022-05-19T13:50

в мире

украина

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с Владимиром Зеленским предложенный накануне план по восстановлению Украины, а также обещала в ближайшее время произвести очередной платеж в рамках макрофинансовой помощи."В ходе разговора с Зеленским мы шаг за шагом обсудили предложенный вчера Еврокомиссией план поддержки и восстановления Украины. Очень скоро мы ждем новую выплату макрофинансовой помощи", - написала Фон дер Ляйен в Twitter.Европейская комиссия накануне обнародовала проект план по восстановлению Украины и проведению реформ в этой стране для ее сближения с Европейским союзом. В частности, ЕК настаивает на реформах в таких областях как борьба с коррупцией, административный потенциал, правовое государство, независимость судебной системы. ЕК также предлагает создать "платформу для восстановления", которая будет управляться совместно Украиной и Еврокомиссией, объединит государства-члены ЕС и других доноров, в том числе международные финансовые организации.Президент Еврокомиссии также предложила выделить в 2022 году Украине дополнительно до 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

https://ria.ru/20220518/khusnullin-1789309429.html

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский