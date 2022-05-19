13:43 19.05.2022 (обновлено: 13:50 19.05.2022)
Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским план по восстановлению Украины
Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским план ЕС по восстановлению Украины
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с Владимиром Зеленским предложенный накануне план по восстановлению Украины, а также обещала в ближайшее время произвести очередной платеж в рамках макрофинансовой помощи.
"В ходе разговора с Зеленским мы шаг за шагом обсудили предложенный вчера Еврокомиссией план поддержки и восстановления Украины. Очень скоро мы ждем новую выплату макрофинансовой помощи", - написала Фон дер Ляйен в Twitter.
Европейская комиссия накануне обнародовала проект план по восстановлению Украины и проведению реформ в этой стране для ее сближения с Европейским союзом. В частности, ЕК настаивает на реформах в таких областях как борьба с коррупцией, административный потенциал, правовое государство, независимость судебной системы. ЕК также предлагает создать "платформу для восстановления", которая будет управляться совместно Украиной и Еврокомиссией, объединит государства-члены ЕС и других доноров, в том числе международные финансовые организации.
Президент Еврокомиссии также предложила выделить в 2022 году Украине дополнительно до 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи.