https://ria.ru/20220519/voennye-1789469719.html
СК завел новые дела против украинских военных
СК завел новые дела против украинских военных - РИА Новости, 19.05.2022
СК завел новые дела против украинских военных
СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:19
2022-05-19T14:19
2022-05-19T14:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецк (днр)
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."В отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 14 по 18 мая следствием задокументированы обстрелы украинской стороной Донецка, Докучаевска, Горловки, Макеевки, Первомайска, Северодонецка, Рубежного, Кировска, а также населенных пунктов Золотое-5, Павловка, Степное, Владимировка, Новоандреевка, Еленовка."В результате артиллерийских и минометных обстрелов погибли девять мирных жителей, получили ранение десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждены 98 жилых домов, здания нескольких детских садов, школ, другие объекты инфраструктуры", - добавляется в сообщении.Также следствие установило, что в числе командиров, отдававших приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры, - начальник оперативного отделения штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Черниченко и командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вячеслав Вессер.Кроме того, к совершению указанных преступлений причастны украинские командиры, уже проходящие по аналогичным уголовным делам: Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков, Геннадий Бойко, Мирослав Верховой, Дмитрий Довбий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий.
https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр), в мире, следственный комитет россии (ск рф)
СК завел новые дела против украинских военных
СК завел новые дела против украинских военных, причастных к гибели жителей ДНР и ЛНР
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
"В отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР
и ЛНР
, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 14 по 18 мая следствием задокументированы обстрелы украинской стороной Донецка, Докучаевска, Горловки, Макеевки, Первомайска, Северодонецка, Рубежного, Кировска, а также населенных пунктов Золотое-5, Павловка, Степное, Владимировка, Новоандреевка, Еленовка.
"В результате артиллерийских и минометных обстрелов погибли девять мирных жителей, получили ранение десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждены 98 жилых домов, здания нескольких детских садов, школ, другие объекты инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
Также следствие установило, что в числе командиров, отдававших приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры, - начальник оперативного отделения штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины
Дмитрий Черниченко и командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вячеслав Вессер.
Кроме того, к совершению указанных преступлений причастны украинские командиры, уже проходящие по аналогичным уголовным делам: Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков, Геннадий Бойко, Мирослав Верховой, Дмитрий Довбий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий.