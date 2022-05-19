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СК завел новые дела против украинских военных - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/voennye-1789469719.html
СК завел новые дела против украинских военных
СК завел новые дела против украинских военных - РИА Новости, 19.05.2022
СК завел новые дела против украинских военных
СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:19
2022-05-19T14:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецк (днр)
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."В отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 14 по 18 мая следствием задокументированы обстрелы украинской стороной Донецка, Докучаевска, Горловки, Макеевки, Первомайска, Северодонецка, Рубежного, Кировска, а также населенных пунктов Золотое-5, Павловка, Степное, Владимировка, Новоандреевка, Еленовка."В результате артиллерийских и минометных обстрелов погибли девять мирных жителей, получили ранение десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждены 98 жилых домов, здания нескольких детских садов, школ, другие объекты инфраструктуры", - добавляется в сообщении.Также следствие установило, что в числе командиров, отдававших приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры, - начальник оперативного отделения штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Черниченко и командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вячеслав Вессер.Кроме того, к совершению указанных преступлений причастны украинские командиры, уже проходящие по аналогичным уголовным делам: Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков, Геннадий Бойко, Мирослав Верховой, Дмитрий Довбий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий.
https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html
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луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецк (днр), в мире, следственный комитет россии (ск рф)
14:19 19.05.2022
 
СК завел новые дела против украинских военных

СК завел новые дела против украинских военных, причастных к гибели жителей ДНР и ЛНР

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей ДНР и ЛНР, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 14 по 18 мая следствием задокументированы обстрелы украинской стороной Донецка, Докучаевска, Горловки, Макеевки, Первомайска, Северодонецка, Рубежного, Кировска, а также населенных пунктов Золотое-5, Павловка, Степное, Владимировка, Новоандреевка, Еленовка.
"В результате артиллерийских и минометных обстрелов погибли девять мирных жителей, получили ранение десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждены 98 жилых домов, здания нескольких детских садов, школ, другие объекты инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
Также следствие установило, что в числе командиров, отдававших приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры, - начальник оперативного отделения штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Черниченко и командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вячеслав Вессер.
Кроме того, к совершению указанных преступлений причастны украинские командиры, уже проходящие по аналогичным уголовным делам: Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков, Геннадий Бойко, Мирослав Верховой, Дмитрий Довбий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Сергей Поступальский, Роман Мамавко и Николай Янчий.
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