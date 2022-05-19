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ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia - РИА Новости, 19.05.2022
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https://ria.ru/20220519/vaktsina-1789501475.html
ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia
ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia - РИА Новости, 19.05.2022
ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics в список препаратов для... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:34
2022-05-19T15:34
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
китай
воз
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях."Сегодня Всемирная организация здравоохранения опубликовала список экстренного применения (EUL) для вакцины Convidecia, производимой CanSino Biologics в Китае, в дополнение к растущему портфелю вакцин, одобренных ВОЗ для профилактики COVID-19, вызванного SARS-CoV-2", - говорится в заявлении ВОЗ.Сообщается, что Convidecia основана на модифицированном аденовирусе человека. Одобренная вакцина является однокомпонентной.По данным ВОЗ, эффективность Convidecia против симптоматической формы COVID составляет 64%, против тяжелой формы – 92%.
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в мире, здоровье - общество, китай, воз, коронавирус covid-19
15:34 19.05.2022
 
ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia

В ВОЗ одобрили экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях.
"Сегодня Всемирная организация здравоохранения опубликовала список экстренного применения (EUL) для вакцины Convidecia, производимой CanSino Biologics в Китае, в дополнение к растущему портфелю вакцин, одобренных ВОЗ для профилактики COVID-19, вызванного SARS-CoV-2", - говорится в заявлении ВОЗ.
Сообщается, что Convidecia основана на модифицированном аденовирусе человека. Одобренная вакцина является однокомпонентной.
По данным ВОЗ, эффективность Convidecia против симптоматической формы COVID составляет 64%, против тяжелой формы – 92%.
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