https://ria.ru/20220519/vaktsina-1789501475.html

ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia

ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia - РИА Новости, 19.05.2022

ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics в список препаратов для... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:34

2022-05-19T15:34

2022-05-19T15:34

распространение коронавируса

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здоровье - общество

китай

воз

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях."Сегодня Всемирная организация здравоохранения опубликовала список экстренного применения (EUL) для вакцины Convidecia, производимой CanSino Biologics в Китае, в дополнение к растущему портфелю вакцин, одобренных ВОЗ для профилактики COVID-19, вызванного SARS-CoV-2", - говорится в заявлении ВОЗ.Сообщается, что Convidecia основана на модифицированном аденовирусе человека. Одобренная вакцина является однокомпонентной.По данным ВОЗ, эффективность Convidecia против симптоматической формы COVID составляет 64%, против тяжелой формы – 92%.

https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789436360.html

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в мире, здоровье - общество, китай, воз, коронавирус covid-19