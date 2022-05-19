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ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia
ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia - РИА Новости, 19.05.2022
ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics в список препаратов для... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:34
2022-05-19T15:34
2022-05-19T15:34
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 19 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях."Сегодня Всемирная организация здравоохранения опубликовала список экстренного применения (EUL) для вакцины Convidecia, производимой CanSino Biologics в Китае, в дополнение к растущему портфелю вакцин, одобренных ВОЗ для профилактики COVID-19, вызванного SARS-CoV-2", - говорится в заявлении ВОЗ.Сообщается, что Convidecia основана на модифицированном аденовирусе человека. Одобренная вакцина является однокомпонентной.По данным ВОЗ, эффективность Convidecia против симптоматической формы COVID составляет 64%, против тяжелой формы – 92%.
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789436360.html
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в мире, здоровье - общество, китай, воз, коронавирус covid-19
ВОЗ одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 Convidecia
В ВОЗ одобрили экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Convidecia