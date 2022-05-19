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"Ростех" и ИСКЧ создают единую вакцину от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022
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https://ria.ru/20220519/vaktsina-1789384359.html
"Ростех" и ИСКЧ создают единую вакцину от гриппа и COVID-19
"Ростех" и ИСКЧ создают единую вакцину от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022
"Ростех" и ИСКЧ создают единую вакцину от гриппа и COVID-19
Клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19 начнутся во второй половине 2022 года, препарат будет создаваться совместно с Институтом... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:33
2022-05-19T09:33
распространение коронавируса
общество
сергей чемезов
ростех
коронавирус в россии
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19 начнутся во второй половине 2022 года, препарат будет создаваться совместно с Институтом стволовых клеток человека (ИСКЧ), говорится в сообщении "Ростеха"."Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Всего одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. Клинические исследования препарата начнутся во второй половине 2022 года", - отмечается в сообщении госкорпорации.В "Ростехе" рассказали, что в состав новой вакцины войдут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа производства фармацевтического холдинга госкорпорации и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ. Выпуск препарата запустят на одном из фармацевтических заводов "Нацимбио"."Среди многих рассмотренных технологий мы остановились на платформе ИСКЧ, как наиболее подходящей и технологически релевантной для совместного проекта. Планируем завершить доклинические исследования и перейти к фазе клинических испытаний препарата в третьем квартале текущего года", - подчеркнул гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
https://ria.ru/20220518/vaktsina-1789182090.html
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общество, сергей чемезов, ростех, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы
09:33 19.05.2022
 
"Ростех" и ИСКЧ создают единую вакцину от гриппа и COVID-19

"Ростех" и Институт стволовых клеток человека создают единую вакцину от гриппа и COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19 начнутся во второй половине 2022 года, препарат будет создаваться совместно с Институтом стволовых клеток человека (ИСКЧ), говорится в сообщении "Ростеха".
"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Всего одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. Клинические исследования препарата начнутся во второй половине 2022 года", - отмечается в сообщении госкорпорации.
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"Среди многих рассмотренных технологий мы остановились на платформе ИСКЧ, как наиболее подходящей и технологически релевантной для совместного проекта. Планируем завершить доклинические исследования и перейти к фазе клинических испытаний препарата в третьем квартале текущего года", - подчеркнул гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
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