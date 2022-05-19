https://ria.ru/20220519/vaktsina-1789384359.html

"Ростех" и ИСКЧ создают единую вакцину от гриппа и COVID-19

"Ростех" и ИСКЧ создают единую вакцину от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022

"Ростех" и ИСКЧ создают единую вакцину от гриппа и COVID-19

Клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19 начнутся во второй половине 2022 года, препарат будет создаваться совместно с Институтом... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:33

2022-05-19T09:33

2022-05-19T09:33

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сергей чемезов

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19 начнутся во второй половине 2022 года, препарат будет создаваться совместно с Институтом стволовых клеток человека (ИСКЧ), говорится в сообщении "Ростеха"."Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Всего одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. Клинические исследования препарата начнутся во второй половине 2022 года", - отмечается в сообщении госкорпорации.В "Ростехе" рассказали, что в состав новой вакцины войдут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа производства фармацевтического холдинга госкорпорации и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ. Выпуск препарата запустят на одном из фармацевтических заводов "Нацимбио"."Среди многих рассмотренных технологий мы остановились на платформе ИСКЧ, как наиболее подходящей и технологически релевантной для совместного проекта. Планируем завершить доклинические исследования и перейти к фазе клинических испытаний препарата в третьем квартале текущего года", - подчеркнул гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

https://ria.ru/20220518/vaktsina-1789182090.html

https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788329028.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, сергей чемезов, ростех, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы