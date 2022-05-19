Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко: "цифровые кафедры" созданы в 115 российских университетах - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/universitety-1789553629.html
Чернышенко: "цифровые кафедры" созданы в 115 российских университетах
Чернышенко: "цифровые кафедры" созданы в 115 российских университетах - РИА Новости, 19.05.2022
Чернышенко: "цифровые кафедры" созданы в 115 российских университетах
В 115 российских университетах созданы "цифровые кафедры" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:10
2022-05-19T18:28
общество
дмитрий чернышенко
образование
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148802/97/1488029710_0:236:2803:1813_1920x0_80_0_0_eec2a91f7336b2f6011c9796cd474e5d.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В 115 российских университетах созданы "цифровые кафедры" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что "цифровые кафедры" запущены в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли"."Обучение на "цифровых кафедрах" стартует в сентябре - с начала нового учебного года. Сейчас идет набор студентов, который продлится до середины лета. В этом году поступить на них и получить дополнительную квалификацию в области ИТ сможет более 80 тысяч молодых людей. Каждый вуз ведет разработку образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки. Всего на базе "цифровых кафедр" их будет запущено более 300. Отмечу, что количество "цифровых кафедр" будет расширяться", - заявил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба кабмина.В планах до конца 2025 года "цифровые кафедры" окончат свыше 385 тысяч человек. А к 2030 году допквалификацию по ИТ-профилю получат 1 миллион 135 тысяч студентов. Студентам в процессе обучения предстоит пройти комплексную оценку развития цифровых компетенций, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220503/es-1786649658.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148802/97/1488029710_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_5d7d4728319f1e70c6481ab6a8b329fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий чернышенко, образование, навигатор абитуриента
18:10 19.05.2022 (обновлено: 18:28 19.05.2022)
 
Чернышенко: "цифровые кафедры" созданы в 115 российских университетах

Вице-премьер Чернышенко рассказал о создании "цифровых кафедр" в 115 университетах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В 115 российских университетах созданы "цифровые кафедры" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В 115 российских университетах созданы "цифровые кафедры". Обучение по ним стартует с сентября 2022 года по 300 образовательным программам", - сообщает пресс-служба кабмина ссылаясь на вице-премьера.
Он отметил, что "цифровые кафедры" запущены в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли".
"Обучение на "цифровых кафедрах" стартует в сентябре - с начала нового учебного года. Сейчас идет набор студентов, который продлится до середины лета. В этом году поступить на них и получить дополнительную квалификацию в области ИТ сможет более 80 тысяч молодых людей. Каждый вуз ведет разработку образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки. Всего на базе "цифровых кафедр" их будет запущено более 300. Отмечу, что количество "цифровых кафедр" будет расширяться", - заявил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба кабмина.
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 14:41
Институты ЕС не соответствуют реальности, заявил премьер Италии
В планах до конца 2025 года "цифровые кафедры" окончат свыше 385 тысяч человек. А к 2030 году допквалификацию по ИТ-профилю получат 1 миллион 135 тысяч студентов. Студентам в процессе обучения предстоит пройти комплексную оценку развития цифровых компетенций, говорится в сообщении.
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоОбразованиеНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала