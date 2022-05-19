18:10 19.05.2022 (обновлено: 18:28 19.05.2022)
Чернышенко: "цифровые кафедры" созданы в 115 российских университетах
Вице-премьер Чернышенко рассказал о создании "цифровых кафедр" в 115 университетах
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В 115 российских университетах созданы "цифровые кафедры" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В 115 российских университетах созданы "цифровые кафедры". Обучение по ним стартует с сентября 2022 года по 300 образовательным программам", - сообщает пресс-служба кабмина ссылаясь на вице-премьера.
Он отметил, что "цифровые кафедры" запущены в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли".
"Обучение на "цифровых кафедрах" стартует в сентябре - с начала нового учебного года. Сейчас идет набор студентов, который продлится до середины лета. В этом году поступить на них и получить дополнительную квалификацию в области ИТ сможет более 80 тысяч молодых людей. Каждый вуз ведет разработку образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки. Всего на базе "цифровых кафедр" их будет запущено более 300. Отмечу, что количество "цифровых кафедр" будет расширяться", - заявил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба кабмина.
В планах до конца 2025 года "цифровые кафедры" окончат свыше 385 тысяч человек. А к 2030 году допквалификацию по ИТ-профилю получат 1 миллион 135 тысяч студентов. Студентам в процессе обучения предстоит пройти комплексную оценку развития цифровых компетенций, говорится в сообщении.