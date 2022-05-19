https://ria.ru/20220519/universitety-1789553629.html

Чернышенко: "цифровые кафедры" созданы в 115 российских университетах

Чернышенко: "цифровые кафедры" созданы в 115 российских университетах - РИА Новости, 19.05.2022

Чернышенко: "цифровые кафедры" созданы в 115 российских университетах

В 115 российских университетах созданы "цифровые кафедры" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:10

2022-05-19T18:10

2022-05-19T18:28

общество

дмитрий чернышенко

образование

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В 115 российских университетах созданы "цифровые кафедры" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что "цифровые кафедры" запущены в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли"."Обучение на "цифровых кафедрах" стартует в сентябре - с начала нового учебного года. Сейчас идет набор студентов, который продлится до середины лета. В этом году поступить на них и получить дополнительную квалификацию в области ИТ сможет более 80 тысяч молодых людей. Каждый вуз ведет разработку образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки. Всего на базе "цифровых кафедр" их будет запущено более 300. Отмечу, что количество "цифровых кафедр" будет расширяться", - заявил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба кабмина.В планах до конца 2025 года "цифровые кафедры" окончат свыше 385 тысяч человек. А к 2030 году допквалификацию по ИТ-профилю получат 1 миллион 135 тысяч студентов. Студентам в процессе обучения предстоит пройти комплексную оценку развития цифровых компетенций, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220503/es-1786649658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дмитрий чернышенко, образование, навигатор абитуриента