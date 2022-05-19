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Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789562038.html
Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.05.2022
Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил готовность Ирана выступать в качестве... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:35
2022-05-19T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
иран
хосейн амир абдоллахиан
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил готовность Ирана выступать в качестве посредника для разрешения ситуации на Украине, сообщает МИД Исламской республики по итогам переговоров."Исламская республика Иран, основываясь на отличных отношениях с Россией, поддерживает любые дипломатические попытки для урегулирования конфликта на Украине и имеет готовность для посредничества и помощи по разрешению этого кризиса", - говорится в сообщении иранского МИД в Telegram. Стороны во время разговора также обсудили двусторонние отношения, в том числе соглашение в области культуры и информационной безопасности.Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, иран, хосейн амир абдоллахиан, ситуация в днр и лнр
18:35 19.05.2022
 
Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Глава МИД Ирана Абдоллахиан выразил готовность посредничать в урегулировании на Украине

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил готовность Ирана выступать в качестве посредника для разрешения ситуации на Украине, сообщает МИД Исламской республики по итогам переговоров.
"Исламская республика Иран, основываясь на отличных отношениях с Россией, поддерживает любые дипломатические попытки для урегулирования конфликта на Украине и имеет готовность для посредничества и помощи по разрешению этого кризиса", - говорится в сообщении иранского МИД в Telegram. Стороны во время разговора также обсудили двусторонние отношения, в том числе соглашение в области культуры и информационной безопасности.
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Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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