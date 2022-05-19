https://ria.ru/20220519/ukraina-1789436678.html
В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине
В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине
Москва рассчитывает на более объективную позицию Израиля по ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:45
2022-05-19T12:45
2022-05-19T15:43
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
израиль
михаил богданов
россия
украина
донбасс
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на более объективную позицию Израиля по ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.По его словам, Москва была разочарована антироссийскими заявлениями целого ряда официальных лиц Израиля, что не соответствует характеру дружественных отношений двух стран."Мы рассчитываем на то, что наши израильские партнеры будут занимать более сбалансированную объективную позицию в контексте ситуации на Украине", - сказал Богданов журналистам.Он отметил, что Россия дорожит отношениями с Израилем и рассчитывает, что аргументы Москвы по конфликту израильская сторона будет воспринимать серьезно.
https://ria.ru/20220518/izrail-1789321284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, израиль, михаил богданов, россия, украина, донбасс
12:45 19.05.2022 (обновлено: 15:43 19.05.2022)
В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине
Замглавы МИД Богданов выразил надежду, что Израиль займет объективную позицию по Украине