Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789436678.html
В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине
В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине
Москва рассчитывает на более объективную позицию Израиля по ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:45
2022-05-19T15:43
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
израиль
михаил богданов
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на более объективную позицию Израиля по ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.По его словам, Москва была разочарована антироссийскими заявлениями целого ряда официальных лиц Израиля, что не соответствует характеру дружественных отношений двух стран."Мы рассчитываем на то, что наши израильские партнеры будут занимать более сбалансированную объективную позицию в контексте ситуации на Украине", - сказал Богданов журналистам.Он отметил, что Россия дорожит отношениями с Израилем и рассчитывает, что аргументы Москвы по конфликту израильская сторона будет воспринимать серьезно.
https://ria.ru/20220518/izrail-1789321284.html
израиль
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, израиль, михаил богданов, россия, украина, донбасс
12:45 19.05.2022 (обновлено: 15:43 19.05.2022)
 
В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине

Замглавы МИД Богданов выразил надежду, что Израиль займет объективную позицию по Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на более объективную позицию Израиля по ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
По его словам, Москва была разочарована антироссийскими заявлениями целого ряда официальных лиц Израиля, что не соответствует характеру дружественных отношений двух стран.
"Мы рассчитываем на то, что наши израильские партнеры будут занимать более сбалансированную объективную позицию в контексте ситуации на Украине", - сказал Богданов журналистам.
Он отметил, что Россия дорожит отношениями с Израилем и рассчитывает, что аргументы Москвы по конфликту израильская сторона будет воспринимать серьезно.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 18:48Специальная военная операция на Украине
Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреИзраильМихаил БогдановРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала