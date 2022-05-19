https://ria.ru/20220519/ukraina-1789436678.html

В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине

В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине - РИА Новости, 19.05.2022

В МИД прокомментировали позицию Израиля по ситуации на Украине

Москва рассчитывает на более объективную позицию Израиля по ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:45

2022-05-19T12:45

2022-05-19T15:43

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

израиль

михаил богданов

россия

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донбасс

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на более объективную позицию Израиля по ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.По его словам, Москва была разочарована антироссийскими заявлениями целого ряда официальных лиц Израиля, что не соответствует характеру дружественных отношений двух стран."Мы рассчитываем на то, что наши израильские партнеры будут занимать более сбалансированную объективную позицию в контексте ситуации на Украине", - сказал Богданов журналистам.Он отметил, что Россия дорожит отношениями с Израилем и рассчитывает, что аргументы Москвы по конфликту израильская сторона будет воспринимать серьезно.

https://ria.ru/20220518/izrail-1789321284.html

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Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, израиль, михаил богданов, россия, украина, донбасс