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Российская ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789397705.html
Российская ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.05.2022
Российская ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников
Российские средства ПВО в течение суток сбили 15 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2", а также 12 снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в четверг РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:47
2022-05-19T11:33
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
харьковская область
херсонская область
семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток сбили 15 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2", а также 12 снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БПЛА "Байрактар-ТБ2", - сообщил он.Также в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789398456.html
украина
россия
харьковская область
херсонская область
семеновка (краматорск)
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безопасность, украина, россия, харьковская область, херсонская область , семеновка (краматорск)
10:47 19.05.2022 (обновлено: 11:33 19.05.2022)
 
Российская ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников

ПВО России уничтожила 15 украинских беспилотников, перехвачены 12 снарядов РСЗО "СМЕРЧ"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток сбили 15 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2", а также 12 снарядов РСЗО "Смерч", сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БПЛА "Байрактар-ТБ2", - сообщил он.
Также в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
Генерал-майор Игорь Конашенков - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 10:50Специальная военная операция на Украине
Российская авиация поразила семь пунктов управления украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияХарьковская областьХерсонская областьСеменовка (Краматорск)
 
 
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