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Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук" - РИА Новости, 19.05.2022
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Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук"
Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук" - РИА Новости, 19.05.2022
Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук"
Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в образовательном центре "Машук" в Пятигорске, который откроется в августе, сообщил первый замглавы администрации РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:50
2022-05-19T20:50
общество
донбасс
сергей кириенко
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в образовательном центре "Машук" в Пятигорске, который откроется в августе, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко"В августе уже должны приехать, проходить переподготовку, особенно для учителей, которые занимаются общественными науками, историей. Особенно на освобожденных территориях, где ребятишки восемь лет учились по такой программе, что в учебники смотришь – и мурашки по коже", – отметил Кириенко.
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общество, донбасс, сергей кириенко
20:50 19.05.2022
 
Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук"

Кириенко: учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в образовательном центре "Машук"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на город Пятигорск с горы Машук
Вид на город Пятигорск с горы Машук - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на город Пятигорск с горы Машук. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в образовательном центре "Машук" в Пятигорске, который откроется в августе, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко
"К началу августа должен быть сдан новый образовательный центр в Пятигорске – "Машук"… Как раз площадка, на которой будут проходить переподготовку лекторы общества "Знание". И первыми, кто туда приедет, будут учителя с Донбасса", – сказал он журналистам.
"В августе уже должны приехать, проходить переподготовку, особенно для учителей, которые занимаются общественными науками, историей. Особенно на освобожденных территориях, где ребятишки восемь лет учились по такой программе, что в учебники смотришь – и мурашки по коже", – отметил Кириенко.
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