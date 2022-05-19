https://ria.ru/20220519/uchitelya-1789591287.html
Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук"
Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук" - РИА Новости, 19.05.2022
Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук"
Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в образовательном центре "Машук" в Пятигорске, который откроется в августе, сообщил первый замглавы администрации РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:50
2022-05-19T20:50
2022-05-19T20:50
общество
донбасс
сергей кириенко
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в образовательном центре "Машук" в Пятигорске, который откроется в августе, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко"В августе уже должны приехать, проходить переподготовку, особенно для учителей, которые занимаются общественными науками, историей. Особенно на освобожденных территориях, где ребятишки восемь лет учились по такой программе, что в учебники смотришь – и мурашки по коже", – отметил Кириенко.
https://ria.ru/20220519/kirienko-1789578401.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, сергей кириенко
Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук"
Кириенко: учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в образовательном центре "Машук"