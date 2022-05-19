https://ria.ru/20220519/uchitelya-1789591287.html

Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук"

Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук" - РИА Новости, 19.05.2022

Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в центре "Машук"

Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в образовательном центре "Машук" в Пятигорске, который откроется в августе, сообщил первый замглавы администрации РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:50

2022-05-19T20:50

2022-05-19T20:50

общество

донбасс

сергей кириенко

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Учителя из Донбасса первыми пройдут подготовку в образовательном центре "Машук" в Пятигорске, который откроется в августе, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко"В августе уже должны приехать, проходить переподготовку, особенно для учителей, которые занимаются общественными науками, историей. Особенно на освобожденных территориях, где ребятишки восемь лет учились по такой программе, что в учебники смотришь – и мурашки по коже", – отметил Кириенко.

https://ria.ru/20220519/kirienko-1789578401.html

донбасс

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Евгения Нефедова

общество, донбасс, сергей кириенко